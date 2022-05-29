https://ria.ru/20220529/obstrel-1791548477.html

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:36

2022-05-29T14:36

2022-05-29T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788502048_0:394:960:934_1920x0_80_0_0_0b29a9742b3c1d23af53b0409673f129.jpg

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе: после попадания во двор по ул. Никополь-Мариупольской, 12 получила ранение женщина 1959 г. р., повреждено остекление дома", - написал он в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/donetsk-1791547675.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, украина, россия, вооруженные силы украины