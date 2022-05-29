https://ria.ru/20220529/obstrel-1791548477.html
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:36
2022-05-29T14:36
2022-05-29T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе: после попадания во двор по ул. Никополь-Мариупольской, 12 получила ранение женщина 1959 г. р., повреждено остекление дома", - написал он в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/donetsk-1791547675.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, украина, россия, вооруженные силы украины
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск