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Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/obstrel-1791548477.html
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:36
2022-05-29T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе: после попадания во двор по ул. Никополь-Мариупольской, 12 получила ранение женщина 1959 г. р., повреждено остекление дома", - написал он в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/donetsk-1791547675.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, украина, россия, вооруженные силы украины
14:36 29.05.2022
 
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела района Донецка
Последствия обстрела района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирная жительница Куйбышевского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе: после попадания во двор по ул. Никополь-Мариупольской, 12 получила ранение женщина 1959 г. р., повреждено остекление дома", - написал он в своем Telegram-канале.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 14:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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