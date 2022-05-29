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Украинские войска обстреляли Гольмовское в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовское в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовское в ДНР

Украинские войска нанесли несколько ударов по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T06:42

2022-05-29T06:42

2022-05-29T08:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли несколько ударов по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.50 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика