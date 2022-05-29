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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в воскресенье обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T00:44
2022-05-29T00:44
2022-05-29T00:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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россия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/severodonetsk-1791472457.html
украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
00:44 29.05.2022 (обновлено: 00:53 29.05.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка