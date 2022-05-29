https://ria.ru/20220529/obschestvo-1791512845.html

В России назвали самые популярные книги у детей

В России назвали самые популярные книги у детей - РИА Новости, 29.05.2022

В России назвали самые популярные книги у детей

Произведения "Маленький принц" и "Гарри Поттер и философский камень" оказались наиболее популярными среди российских детей, также в десятку вошли "Маленькие... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T10:41

2022-05-29T10:41

2022-05-29T10:49

общество

джоан роулинг (джоан мюррэй)

астрид линдгрен

антуан де сент-экзюпери

париж

россия

книги

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Произведения "Маленький принц" и "Гарри Поттер и философский камень" оказались наиболее популярными среди российских детей, также в десятку вошли "Маленькие женщины" и "Энн из Зелёных крыш", согласно статистике, собранной сервисом "ЛитРес" для РИА Новости к Международному дню защиты детей 1 июня."В топ-10 популярных книг попала действительно хорошая литература: как произведения Джоан Роулинг, так и книги Астрид Линдгрен и Элинор Портер. Все это детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества", - комментирует рейтинг шеф-редактор сервиса Екатерина Писарева.Так, лидером десятки стала книга "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, на втором месте расположился "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем - "Пёс по имени Мани" Бодо Шефер. Четвёртую строку рейтинга заняла книга "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, пятерку замыкает "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс.На шестом месте оказался роман "Маленький женщины" Луизы Мэй Олкотт, а седьмое место заняло еще одно произведение Роулинг - "Рождественской поросёнок". Восьмое место заняла "Полианна" Элинор Портер. Книги "Энн из Зелёных крыш" Люси Мод Монтгомери и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен заняли девятое и десятое место соответственно."Отдельно радостно то, что бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжают читать и любить новые поколения детей и их родителей. "Маленький принц", на мой взгляд, одна из лучших философских сказок прошлого века", - добавила Писарева.Также сервис подготовил рейтинг наиболее популярных детских писателей - в десятку попали как зарубежные, так и отечественные авторы. "Есть в списке популярных авторов и российский современный писатель Эдуард Успенский, и англичанка Холли Вебб, и немец Бодо Шефер - это значит, что читатели выбирают не только классические произведения, но и дают шанс современным авторам", - заметила шеф-редактор.Первое место вновь заняла Джоан Роулинг, на втором оказалась Астрид Линдгрен, а тройку лидеров замыкает Холли Вебб. Далее четвёртое место занял Антуан де Сент-Экзюпери, следом за ним идёт Николай Носов и Луиза Мэй Олкотт, они занимают пятое и шестое места соответственно. Седьмой значится Туве Янссон, на восьмой строке рейтинга значится Эдуард Успенский. Девятое место отдано Льюису Кэроллу, а десятое - Гансу Христиану Андерсену.Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые он был отмечен 1 июня 1950 года. Праздник призван обратить внимание общественности на проблемы, с которыми сталкиваются дети по всему миру, в том числе, различные виды насилия.

https://ria.ru/20220528/knigi-1791418087.html

https://ria.ru/20220528/lnr-1791407855.html

париж

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общество, джоан роулинг (джоан мюррэй), астрид линдгрен, антуан де сент-экзюпери, париж, россия, книги