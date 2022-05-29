Рейтинг@Mail.ru
В России назвали самые популярные книги у детей - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/obschestvo-1791512845.html
В России назвали самые популярные книги у детей
В России назвали самые популярные книги у детей - РИА Новости, 29.05.2022
В России назвали самые популярные книги у детей
Произведения "Маленький принц" и "Гарри Поттер и философский камень" оказались наиболее популярными среди российских детей, также в десятку вошли "Маленькие... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:41
2022-05-29T10:49
общество
джоан роулинг (джоан мюррэй)
астрид линдгрен
антуан де сент-экзюпери
париж
россия
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150217/95/1502179574_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_390dd8f7f82424ee70bd1fc7c605bb41.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Произведения "Маленький принц" и "Гарри Поттер и философский камень" оказались наиболее популярными среди российских детей, также в десятку вошли "Маленькие женщины" и "Энн из Зелёных крыш", согласно статистике, собранной сервисом "ЛитРес" для РИА Новости к Международному дню защиты детей 1 июня."В топ-10 популярных книг попала действительно хорошая литература: как произведения Джоан Роулинг, так и книги Астрид Линдгрен и Элинор Портер. Все это детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества", - комментирует рейтинг шеф-редактор сервиса Екатерина Писарева.Так, лидером десятки стала книга "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, на втором месте расположился "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем - "Пёс по имени Мани" Бодо Шефер. Четвёртую строку рейтинга заняла книга "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, пятерку замыкает "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс.На шестом месте оказался роман "Маленький женщины" Луизы Мэй Олкотт, а седьмое место заняло еще одно произведение Роулинг - "Рождественской поросёнок". Восьмое место заняла "Полианна" Элинор Портер. Книги "Энн из Зелёных крыш" Люси Мод Монтгомери и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен заняли девятое и десятое место соответственно."Отдельно радостно то, что бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжают читать и любить новые поколения детей и их родителей. "Маленький принц", на мой взгляд, одна из лучших философских сказок прошлого века", - добавила Писарева.Также сервис подготовил рейтинг наиболее популярных детских писателей - в десятку попали как зарубежные, так и отечественные авторы. "Есть в списке популярных авторов и российский современный писатель Эдуард Успенский, и англичанка Холли Вебб, и немец Бодо Шефер - это значит, что читатели выбирают не только классические произведения, но и дают шанс современным авторам", - заметила шеф-редактор.Первое место вновь заняла Джоан Роулинг, на втором оказалась Астрид Линдгрен, а тройку лидеров замыкает Холли Вебб. Далее четвёртое место занял Антуан де Сент-Экзюпери, следом за ним идёт Николай Носов и Луиза Мэй Олкотт, они занимают пятое и шестое места соответственно. Седьмой значится Туве Янссон, на восьмой строке рейтинга значится Эдуард Успенский. Девятое место отдано Льюису Кэроллу, а десятое - Гансу Христиану Андерсену.Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые он был отмечен 1 июня 1950 года. Праздник призван обратить внимание общественности на проблемы, с которыми сталкиваются дети по всему миру, в том числе, различные виды насилия.
https://ria.ru/20220528/knigi-1791418087.html
https://ria.ru/20220528/lnr-1791407855.html
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150217/95/1502179574_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_8182e4e70a86e259adcb7bf58c22eea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, джоан роулинг (джоан мюррэй), астрид линдгрен, антуан де сент-экзюпери, париж, россия, книги
10:41 29.05.2022 (обновлено: 10:49 29.05.2022)
 
В России назвали самые популярные книги у детей

"Маленький принц" и "Гарри Поттер" возглавили список любимых книг среди детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкдетские книги
детские книги - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
детские книги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Произведения "Маленький принц" и "Гарри Поттер и философский камень" оказались наиболее популярными среди российских детей, также в десятку вошли "Маленькие женщины" и "Энн из Зелёных крыш", согласно статистике, собранной сервисом "ЛитРес" для РИА Новости к Международному дню защиты детей 1 июня.
"В топ-10 популярных книг попала действительно хорошая литература: как произведения Джоан Роулинг, так и книги Астрид Линдгрен и Элинор Портер. Все это детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества", - комментирует рейтинг шеф-редактор сервиса Екатерина Писарева.
Так, лидером десятки стала книга "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, на втором месте расположился "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем - "Пёс по имени Мани" Бодо Шефер. Четвёртую строку рейтинга заняла книга "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, пятерку замыкает "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс.
На шестом месте оказался роман "Маленький женщины" Луизы Мэй Олкотт, а седьмое место заняло еще одно произведение Роулинг - "Рождественской поросёнок". Восьмое место заняла "Полианна" Элинор Портер. Книги "Энн из Зелёных крыш" Люси Мод Монтгомери и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен заняли девятое и десятое место соответственно.
"Отдельно радостно то, что бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжают читать и любить новые поколения детей и их родителей. "Маленький принц", на мой взгляд, одна из лучших философских сказок прошлого века", - добавила Писарева.
Книги - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 15:17
Сколько книг вы прочитали с начала года?
Также сервис подготовил рейтинг наиболее популярных детских писателей - в десятку попали как зарубежные, так и отечественные авторы. "Есть в списке популярных авторов и российский современный писатель Эдуард Успенский, и англичанка Холли Вебб, и немец Бодо Шефер - это значит, что читатели выбирают не только классические произведения, но и дают шанс современным авторам", - заметила шеф-редактор.
Первое место вновь заняла Джоан Роулинг, на втором оказалась Астрид Линдгрен, а тройку лидеров замыкает Холли Вебб. Далее четвёртое место занял Антуан де Сент-Экзюпери, следом за ним идёт Николай Носов и Луиза Мэй Олкотт, они занимают пятое и шестое места соответственно. Седьмой значится Туве Янссон, на восьмой строке рейтинга значится Эдуард Успенский. Девятое место отдано Льюису Кэроллу, а десятое - Гансу Христиану Андерсену.
Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые он был отмечен 1 июня 1950 года. Праздник призван обратить внимание общественности на проблемы, с которыми сталкиваются дети по всему миру, в том числе, различные виды насилия.
книги - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 13:53Специальная военная операция на Украине
Русскую литературу в подконтрольных Киеву школах изучали как иностранную
 
ОбществоДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Астрид ЛиндгренАнтуан де Сент-ЭкзюпериПарижРоссияКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала