https://ria.ru/20220529/obman-1791485042.html

Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников"

Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников" - РИА Новости, 29.05.2022

Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников"

Во время сезона отпусков мошенники склонны прибегать к различным схемам обмана в сфере туризма, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сервиса... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T03:15

2022-05-29T03:15

2022-05-29T03:15

туризм

общество

россия

мошенничество

юрий кузнецов

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Во время сезона отпусков мошенники склонны прибегать к различным схемам обмана в сфере туризма, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Одна из распространенных схем мошенничества — поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продажи билетов, поэтому эксперт советует заходить на нужные сервисы по бронированию, вбивая адрес сайта вручную, из закладок "Избранное" или через поисковики.Кроме того, среди популярных схем обмана — запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, которые порой попросту оказываются ненастоящими, добавил Кузнецов."Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220314/abkhazii-1778045627.html

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общество, россия, мошенничество, юрий кузнецов