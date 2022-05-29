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Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников"
Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников" - РИА Новости, 29.05.2022
Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников"
Во время сезона отпусков мошенники склонны прибегать к различным схемам обмана в сфере туризма, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сервиса... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T03:15
2022-05-29T03:15
2022-05-29T03:15
туризм
общество
россия
мошенничество
юрий кузнецов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Во время сезона отпусков мошенники склонны прибегать к различным схемам обмана в сфере туризма, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Одна из распространенных схем мошенничества — поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продажи билетов, поэтому эксперт советует заходить на нужные сервисы по бронированию, вбивая адрес сайта вручную, из закладок "Избранное" или через поисковики.Кроме того, среди популярных схем обмана — запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, которые порой попросту оказываются ненастоящими, добавил Кузнецов."Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации", — заключил собеседник агентства.
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общество, россия, мошенничество, юрий кузнецов
Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников"
Эксперт Кузнецов: мошенники используют поддельные сайты по продаже билетов