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В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека - РИА Новости, 29.05.2022
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В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека - РИА Новости, 29.05.2022
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека
Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает газета Kathmandu Post. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:26
2022-05-29T11:26
в мире
непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает газета Kathmandu Post.Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, с ним была потеряна связь в 10:07. Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды."В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции", - сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана.В состав экипажа входили три человека.Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два немца.
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в мире, непал
11:26 29.05.2022
 
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека

В Непале пропал с радаров самолет, на борту которого было 22 человека

© РИА Новости / О. Иванов / Перейти в фотобанкНепал
Непал - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / О. Иванов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает газета Kathmandu Post.
Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, с ним была потеряна связь в 10:07. Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды.
"В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции", - сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана.
В состав экипажа входили три человека.
Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два немца.
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