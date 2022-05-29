https://ria.ru/20220529/nepal-1791520356.html
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека - РИА Новости, 29.05.2022
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека
Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает газета Kathmandu Post. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:26
2022-05-29T11:26
2022-05-29T11:26
в мире
непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает газета Kathmandu Post.Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, с ним была потеряна связь в 10:07. Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды."В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции", - сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана.В состав экипажа входили три человека.Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два немца.
https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html
непал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал
В Непале пропал самолет, на борту которого было 22 человека
В Непале пропал с радаров самолет, на борту которого было 22 человека