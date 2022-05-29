https://ria.ru/20220529/neft-1791494723.html
Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"
Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума" - РИА Новости, 29.05.2022
Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T03:20
2022-05-29T03:20
2022-05-29T08:41
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг.Он также предположил, что спецоперацию на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.Экс-президент поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и выразил мнение, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.В начале этой недели курс рубля обновил минимумы. Это произошло на фоне санкций Запада, которые в основном коснулись финансового сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Банк России предпринял меры по стабилизации ситуации: ограничения на покупку валюты, повышение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли. Благодаря этим шагам курс российской валюты укрепился, ЦБ стал смягчать ограничения.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.
https://ria.ru/20220528/rubl-1791361071.html
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экономика, джо байден, сша, украина, россия, рубль, в мире, дональд трамп, вашингтон
03:20 29.05.2022 (обновлено: 08:41 29.05.2022)
Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"
Экс-президент США Трамп заявил об укреплении российского рубля до исторического максимума
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг.
"Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо... Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего", — отметил Трамп.
Он также предположил, что спецоперацию на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.
Экс-президент поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и выразил мнение, что, останься он во власти, США
по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию
без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.
В начале этой недели курс рубля обновил минимумы. Это произошло на фоне санкций Запада, которые в основном коснулись финансового сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Банк России предпринял меры по стабилизации ситуации: ограничения на покупку валюты, повышение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли. Благодаря этим шагам курс российской валюты укрепился, ЦБ стал смягчать ограничения.
В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.