https://ria.ru/20220529/neft-1791494723.html

Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"

Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума" - РИА Новости, 29.05.2022

Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"

Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T03:20

2022-05-29T03:20

2022-05-29T08:41

экономика

джо байден

сша

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рубль

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг.Он также предположил, что спецоперацию на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.Экс-президент поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и выразил мнение, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.В начале этой недели курс рубля обновил минимумы. Это произошло на фоне санкций Запада, которые в основном коснулись финансового сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Банк России предпринял меры по стабилизации ситуации: ограничения на покупку валюты, повышение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли. Благодаря этим шагам курс российской валюты укрепился, ЦБ стал смягчать ограничения.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.

https://ria.ru/20220528/rubl-1791361071.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786508020.html

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экономика, джо байден, сша, украина, россия, рубль, в мире, дональд трамп, вашингтон