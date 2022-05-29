https://ria.ru/20220529/nato-1791603746.html
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса - РИА Новости, 29.05.2022
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса
Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:38
2022-05-29T20:38
2022-05-29T20:53
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
финляндия
нато
китай
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде."Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве "партнера". Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата", — уточнил он.Тало объяснил, что альянсу теперь следует учитывать "разрушительные последствия" возвышения Китая, особенно в области технологий."Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично", — сказал Тало.Присоединение Финляндии и Швеции и ситуация на Украине также станут темами для обсуждения на саммите, отметил он.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html
https://ria.ru/20220529/nato-1791504784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, финляндия, нато, китай, в мире
20:38 29.05.2022 (обновлено: 20:53 29.05.2022)
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса
В новой стратегической концепции НАТО изменят статус России и добавят Китай