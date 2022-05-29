https://ria.ru/20220529/nato-1791603746.html

В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса

В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса - РИА Новости, 29.05.2022

В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса

Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:38

2022-05-29T20:38

2022-05-29T20:53

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

финляндия

нато

китай

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде."Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве "партнера". Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата", — уточнил он.Тало объяснил, что альянсу теперь следует учитывать "разрушительные последствия" возвышения Китая, особенно в области технологий."Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично", — сказал Тало.Присоединение Финляндии и Швеции и ситуация на Украине также станут темами для обсуждения на саммите, отметил он.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html

https://ria.ru/20220529/nato-1791504784.html

россия

финляндия

китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, финляндия, нато, китай, в мире