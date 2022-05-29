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В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса - РИА Новости, 29.05.2022
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В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса - РИА Новости, 29.05.2022
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса
Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:38
2022-05-29T20:53
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
финляндия
нато
китай
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде."Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве "партнера". Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата", — уточнил он.Тало объяснил, что альянсу теперь следует учитывать "разрушительные последствия" возвышения Китая, особенно в области технологий."Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично", — сказал Тало.Присоединение Финляндии и Швеции и ситуация на Украине также станут темами для обсуждения на саммите, отметил он.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, финляндия, нато, китай, в мире
20:38 29.05.2022 (обновлено: 20:53 29.05.2022)
 
В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса

В новой стратегической концепции НАТО изменят статус России и добавят Китай

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде.
"Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве "партнера". Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата", — уточнил он.
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Тало объяснил, что альянсу теперь следует учитывать "разрушительные последствия" возвышения Китая, особенно в области технологий.
"Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично", — сказал Тало.
Присоединение Финляндии и Швеции и ситуация на Украине также станут темами для обсуждения на саммите, отметил он.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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