09:05 29.05.2022 (обновлено: 11:39 29.05.2022)
В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений
19FortyFive: у НАТО возникли трудности при организации учений в Швеции с участием Турции
Военные НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.
"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.
Автор заметил, что Швецию не случайно выбрали местом проведения маневров, поскольку страна вместе с Финляндией намеревается вступить в альянс, а Анкара стала единственным членом блока, который наложил вето на их присоединение к трансатлантическому военному союзу.
С 5 по 17 июня на территории Швеции пройдут крупные военные учения НАТО, получившие название Baltic Operations 22. Участие в мероприятии примут военнослужащие 14 стран — членов альянса, также к ним присоединятся представители двух государств-партнеров: Финляндии и Швеции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
С 5 по 17 июня на территории Швеции пройдут крупные военные учения НАТО, получившие название Baltic Operations 22. Участие в мероприятии примут военнослужащие 14 стран — членов альянса, также к ним присоединятся представители двух государств-партнеров: Финляндии и Швеции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.