https://ria.ru/20220529/nato-1791504784.html

В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений

В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений - РИА Новости, 29.05.2022

В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений

Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:05

2022-05-29T09:05

2022-05-29T11:39

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швеция

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive."Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель. Автор заметил, что Швецию не случайно выбрали местом проведения маневров, поскольку страна вместе с Финляндией намеревается вступить в альянс, а Анкара стала единственным членом блока, который наложил вето на их присоединение к трансатлантическому военному союзу.С 5 по 17 июня на территории Швеции пройдут крупные военные учения НАТО, получившие название Baltic Operations 22. Участие в мероприятии примут военнослужащие 14 стран — членов альянса, также к ним присоединятся представители двух государств-партнеров: Финляндии и Швеции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.

https://ria.ru/20220527/nato-1791122581.html

https://ria.ru/20220529/ugroza-1791495141.html

финляндия

швеция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, финляндия, швеция