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В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений - РИА Новости, 29.05.2022
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В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений
В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений - РИА Новости, 29.05.2022
В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений
Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:05
2022-05-29T11:39
в мире
нато
финляндия
швеция
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive."Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель. Автор заметил, что Швецию не случайно выбрали местом проведения маневров, поскольку страна вместе с Финляндией намеревается вступить в альянс, а Анкара стала единственным членом блока, который наложил вето на их присоединение к трансатлантическому военному союзу.С 5 по 17 июня на территории Швеции пройдут крупные военные учения НАТО, получившие название Baltic Operations 22. Участие в мероприятии примут военнослужащие 14 стран — членов альянса, также к ним присоединятся представители двух государств-партнеров: Финляндии и Швеции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
https://ria.ru/20220527/nato-1791122581.html
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в мире, нато, финляндия, швеция
09:05 29.05.2022 (обновлено: 11:39 29.05.2022)
 
В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений

19FortyFive: у НАТО возникли трудности при организации учений в Швеции с участием Турции

© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Военные НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 12:58
Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Автор заметил, что Швецию не случайно выбрали местом проведения маневров, поскольку страна вместе с Финляндией намеревается вступить в альянс, а Анкара стала единственным членом блока, который наложил вето на их присоединение к трансатлантическому военному союзу.

С 5 по 17 июня на территории Швеции пройдут крупные военные учения НАТО, получившие название Baltic Operations 22. Участие в мероприятии примут военнослужащие 14 стран — членов альянса, также к ним присоединятся представители двух государств-партнеров: Финляндии и Швеции.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 03:38
Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией
 
В миреНАТОФинляндияШвеция
 
 
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