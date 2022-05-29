https://ria.ru/20220529/nato-1791499005.html

В Китае объяснили, как НАТО устроила конфликт на Украине

В Китае объяснили, как НАТО устроила конфликт на Украине - РИА Новости, 29.05.2022

В Китае объяснили, как НАТО устроила конфликт на Украине

Политика НАТО по расширению на восток стала причиной российской спецоперации на Украине, заявил в колонке для South China Morning Post старший полковник... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T06:55

2022-05-29T06:55

2022-05-29T06:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

китай

чжоу бо

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Политика НАТО по расширению на восток стала причиной российской спецоперации на Украине, заявил в колонке для South China Morning Post старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо.Офицер отметил, что дальнейшая эскалация международного напряжения может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия. Поэтому Бо считает, что НАТО должна взять на себя обязательство при любых обстоятельствах отказаться от нанесения первого ядерного удара по России, прекратить дальнейшее расширение на восток при условии отказа Москвы от права нанесения ядерного удара первой, а также инициировать переговоры о новых механизмах безопасности в Европе, в том числе о заключении договора, ограничивающего использование обычного и атомного оружия в регионе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, нато, китай, чжоу бо