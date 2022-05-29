В Китае объяснили, как НАТО устроила конфликт на Украине
Старший полковник НОАК Бо: игнорирование НАТО требований России привело к спецоперации
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Политика НАТО по расширению на восток стала причиной российской спецоперации на Украине, заявил в колонке для South China Morning Post старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо.
"Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться", — написал Бо.
Офицер отметил, что дальнейшая эскалация международного напряжения может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия. Поэтому Бо считает, что НАТО должна взять на себя обязательство при любых обстоятельствах отказаться от нанесения первого ядерного удара по России, прекратить дальнейшее расширение на восток при условии отказа Москвы от права нанесения ядерного удара первой, а также инициировать переговоры о новых механизмах безопасности в Европе, в том числе о заключении договора, ограничивающего использование обычного и атомного оружия в регионе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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