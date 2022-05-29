https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791623896.html

Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией

Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией - РИА Новости, 29.05.2022

Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией

Идея объединения Молдавии с Румынией никогда не находила поддержки у большинства жителей республики, и данные опросов это явно доказывают, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T23:17

2022-05-29T23:17

2022-05-29T23:17

в мире

клаус йоханнис

майя санду

молдавия

румыния

украина

евросоюз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Идея объединения Молдавии с Румынией никогда не находила поддержки у большинства жителей республики, и данные опросов это явно доказывают, заявил РИА Новости председатель Общественного совета Молдовы, зампредседателя Молдавского историко-географического общества Вячеслав Пержу.В воскресенье румынское издание Stiripesurse.ro опубликовало открытое письмо 92 бывших депутатов молдавского парламента 1994-1998 годов созыва с призывом к президентам Румынии и Молдавии Клаусу Йоханнису и Майе Санду найти возможность скорейшего объединения двух стран. Экс-депутаты считают, что в контексте событий на Украине Молдавия уязвима.Как отметил Пержу, это открытое письмо появилось в информационном пространстве не спонтанно, в воскресенье в соседней стране отмечается День румын, которые проживают вне самой Румынии."В Молдавии большинство ее жителей никогда не поддерживали идею "унии". Несмотря на беспрецедентную "румынизацию", население в большинстве своем еще помнит о многовековой богатой истории становления и развития молдавской государственности до появления Румынии (дата основания румынского государства – 1859 год, когда Молдавия уже имела 500-летний опыт государственности – ред.)", – сказал Пержу."А если говорить с точки зрения сегодняшнего дня, то факты следующие: ни одна открыто унионистская партия не набирала на парламентских выборах в Молдавии более 0,5% голосов. Это говорит о многом", – добавил он.По данным опроса Intellect Group, который был опубликован в апреле, 59,9% граждане Молдавии хотят видеть республику в будущем независимой и нейтральной, в то время как 22,6% хотят вступления в ЕС, 10% – в ЕАЭС, 3,3% – вхождения в состав Румынии.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791529123.html

молдавия

румыния

украина

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в мире, клаус йоханнис, майя санду, молдавия, румыния, украина, евросоюз, евразийский экономический союз