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Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией - РИА Новости, 29.05.2022
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Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией
Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией - РИА Новости, 29.05.2022
Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией
Идея объединения Молдавии с Румынией никогда не находила поддержки у большинства жителей республики, и данные опросов это явно доказывают, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:17
2022-05-29T23:17
в мире
клаус йоханнис
майя санду
молдавия
румыния
украина
евросоюз
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Идея объединения Молдавии с Румынией никогда не находила поддержки у большинства жителей республики, и данные опросов это явно доказывают, заявил РИА Новости председатель Общественного совета Молдовы, зампредседателя Молдавского историко-географического общества Вячеслав Пержу.В воскресенье румынское издание Stiripesurse.ro опубликовало открытое письмо 92 бывших депутатов молдавского парламента 1994-1998 годов созыва с призывом к президентам Румынии и Молдавии Клаусу Йоханнису и Майе Санду найти возможность скорейшего объединения двух стран. Экс-депутаты считают, что в контексте событий на Украине Молдавия уязвима.Как отметил Пержу, это открытое письмо появилось в информационном пространстве не спонтанно, в воскресенье в соседней стране отмечается День румын, которые проживают вне самой Румынии."В Молдавии большинство ее жителей никогда не поддерживали идею "унии". Несмотря на беспрецедентную "румынизацию", население в большинстве своем еще помнит о многовековой богатой истории становления и развития молдавской государственности до появления Румынии (дата основания румынского государства – 1859 год, когда Молдавия уже имела 500-летний опыт государственности – ред.)", – сказал Пержу."А если говорить с точки зрения сегодняшнего дня, то факты следующие: ни одна открыто унионистская партия не набирала на парламентских выборах в Молдавии более 0,5% голосов. Это говорит о многом", – добавил он.По данным опроса Intellect Group, который был опубликован в апреле, 59,9% граждане Молдавии хотят видеть республику в будущем независимой и нейтральной, в то время как 22,6% хотят вступления в ЕС, 10% – в ЕАЭС, 3,3% – вхождения в состав Румынии.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
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в мире, клаус йоханнис, майя санду, молдавия, румыния, украина, евросоюз, евразийский экономический союз
23:17 29.05.2022
 
Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией

Вячеслав Пержу: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Идея объединения Молдавии с Румынией никогда не находила поддержки у большинства жителей республики, и данные опросов это явно доказывают, заявил РИА Новости председатель Общественного совета Молдовы, зампредседателя Молдавского историко-географического общества Вячеслав Пержу.
В воскресенье румынское издание Stiripesurse.ro опубликовало открытое письмо 92 бывших депутатов молдавского парламента 1994-1998 годов созыва с призывом к президентам Румынии и Молдавии Клаусу Йоханнису и Майе Санду найти возможность скорейшего объединения двух стран. Экс-депутаты считают, что в контексте событий на Украине Молдавия уязвима.
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Как отметил Пержу, это открытое письмо появилось в информационном пространстве не спонтанно, в воскресенье в соседней стране отмечается День румын, которые проживают вне самой Румынии.
"В Молдавии большинство ее жителей никогда не поддерживали идею "унии". Несмотря на беспрецедентную "румынизацию", население в большинстве своем еще помнит о многовековой богатой истории становления и развития молдавской государственности до появления Румынии (дата основания румынского государства – 1859 год, когда Молдавия уже имела 500-летний опыт государственности – ред.)", – сказал Пержу.
"А если говорить с точки зрения сегодняшнего дня, то факты следующие: ни одна открыто унионистская партия не набирала на парламентских выборах в Молдавии более 0,5% голосов. Это говорит о многом", – добавил он.
По данным опроса Intellect Group, который был опубликован в апреле, 59,9% граждане Молдавии хотят видеть республику в будущем независимой и нейтральной, в то время как 22,6% хотят вступления в ЕС, 10% – в ЕАЭС, 3,3% – вхождения в состав Румынии.
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