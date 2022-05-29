https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791529123.html
Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии
Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии - РИА Новости, 29.05.2022
Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии
Антиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:32
2022-05-29T12:32
2022-05-29T14:06
в мире
игорь додон
илан шор
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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Антиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента, здесь установлен "открытый микрофон" для всех желающих.Акция проходит мирно. Движение транспорта по центральной улице Кишинева не заблокировано. Здание полиции оцеплено кордоном сотрудников. Они мирно наблюдают за действиями собравшихся.В Молдавии почти две недели проходят протестные акции оппозиции, в ходе которых жители республики выражают недовольство действующей властью. В Кишиневе параллельно проводят свои митинги коммунисты с партией "Шор" и социалисты.Кроме претензий по поводу резкого скачка цен на продукты и газ, высокой инфляции, падения уровня жизни, на протестах заявляют и о политическом давлении на представителей оппозиции.На этой неделе экс-президента страны Игоря Додона арестовали на 30 суток, а депутатов от партии "Шор" Марину Таубер и Илана Шора (находится за пределами страны) правящее большинство лишило парламентского иммунитета.Ранее руководство Партии социалистов решило не проводить мероприятие под партийными флагами, отметив, что это общенародный протест.
https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html
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Антиправительственный митинг в Кишиневе
Антиправительственный митинг начался в Кишиневе. Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента, здесь установлен "открытый микрофон" для всех желающих.
2022-05-29T12:32
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РИА Новости
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в мире, игорь додон, илан шор, молдавия, кишинев
12:32 29.05.2022 (обновлено: 14:06 29.05.2022)
Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии
Антиправительственный митинг оппозиции начался в Кишиневе, он проходит перед парламентом
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Антиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента, здесь установлен "открытый микрофон" для всех желающих.
Акция проходит мирно. Движение транспорта по центральной улице Кишинева не заблокировано. Здание полиции оцеплено кордоном сотрудников. Они мирно наблюдают за действиями собравшихся.
В Молдавии
почти две недели проходят протестные акции оппозиции, в ходе которых жители республики выражают недовольство действующей властью. В Кишиневе
параллельно проводят свои митинги коммунисты с партией "Шор" и социалисты.
Кроме претензий по поводу резкого скачка цен на продукты и газ, высокой инфляции, падения уровня жизни, на протестах заявляют и о политическом давлении на представителей оппозиции.
На этой неделе экс-президента страны Игоря Додона
арестовали на 30 суток, а депутатов от партии "Шор" Марину Таубер и Илана Шора
(находится за пределами страны) правящее большинство лишило парламентского иммунитета.
Ранее руководство Партии социалистов решило не проводить мероприятие под партийными флагами, отметив, что это общенародный протест.