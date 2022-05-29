https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791529123.html

Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии

Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии - РИА Новости, 29.05.2022

Протестующие собрались перед зданием парламента Молдавии

Антиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:32

2022-05-29T12:32

2022-05-29T14:06

в мире

игорь додон

илан шор

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кишинев

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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Антиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента, здесь установлен "открытый микрофон" для всех желающих.Акция проходит мирно. Движение транспорта по центральной улице Кишинева не заблокировано. Здание полиции оцеплено кордоном сотрудников. Они мирно наблюдают за действиями собравшихся.В Молдавии почти две недели проходят протестные акции оппозиции, в ходе которых жители республики выражают недовольство действующей властью. В Кишиневе параллельно проводят свои митинги коммунисты с партией "Шор" и социалисты.Кроме претензий по поводу резкого скачка цен на продукты и газ, высокой инфляции, падения уровня жизни, на протестах заявляют и о политическом давлении на представителей оппозиции.На этой неделе экс-президента страны Игоря Додона арестовали на 30 суток, а депутатов от партии "Шор" Марину Таубер и Илана Шора (находится за пределами страны) правящее большинство лишило парламентского иммунитета.Ранее руководство Партии социалистов решило не проводить мероприятие под партийными флагами, отметив, что это общенародный протест.

https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html

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Антиправительственный митинг в Кишиневе Антиправительственный митинг начался в Кишиневе. Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента, здесь установлен "открытый микрофон" для всех желающих. 2022-05-29T12:32 true PT0M30S

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в мире, игорь додон, илан шор, молдавия, кишинев