https://ria.ru/20220529/miting-1791555165.html

Антиправительственный митинг в Кишиневе собрал тысячи жителей Молдавии

Антиправительственный митинг в Кишиневе собрал тысячи жителей Молдавии - РИА Новости, 29.05.2022

Антиправительственный митинг в Кишиневе собрал тысячи жителей Молдавии

Массовый антиправительственный митинг оппозиции в Кишиневе впервые в этом году прошел без партийных флагов, он собрал тысячи жителей со всей Молдавии. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:34

2022-05-29T15:34

2022-05-29T19:01

в мире

майя санду

георгий свиридов

игорь додон

молдавия

румыния

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Массовый антиправительственный митинг оппозиции в Кишиневе впервые в этом году прошел без партийных флагов, он собрал тысячи жителей со всей Молдавии.Открытый микрофон и СвиридовЖители страны выразили недовольство действующей власти, выступили против роста цен и тарифов. На площадке перед парламентом был установлен микрофон, к которому мог подойти любой желающий, чтобы высказать претензии правящему большинству, президенту и правительству.Митингующие пришли с плакатами "Нет росту цен," Долой Майю Санду", "Долой правительство", "Хотим законности", "Хотим корректной юстиции". Протест проходил на фоне музыкальной сюиты "Время, вперед!" Георгия Свиридова.Организаторы акции отмечали, что многие желающие не смогли приехать в Кишинев, так как представители правящей партии на местах, используя административный ресурс, чинили препятствия с транспортом. Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча сообщил, что в ряде регионов представители власти прибегали к запугиванию сторонников оппозиции.Гагаузия - против выбора СандуТе, кто смог добраться в Кишинев, принесли государственные флаги Молдавии и флаги Гагаузской автономии.Представители этого региона были одними из самых активных участников протеста. Как отметил депутат парламента Александр Суходольский, на антиправительственный митинг в Кишинев прибыли более 1 тысячи человек из Гагаузии. "Жители автономии очень активны, настроены крайне негативно против "реформ" действующей власти, против ее политики как внутренней, так и внешней. На следующие акции протеста граждане, проживающие в Гагаузии, также будут стараться приезжать в еще большем количестве", - сказал парламентарий.Федор Папазогло приехал из Чадыр-Лунги, это второй по значимости город Гагаузии. В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что разочарован действиями правительства, которое выбрало единый прозападный вектор."Почему правительство не развивает евразийское экономическое сотрудничество? Это наш традиционный рынок. Европейскую интеграцию на хлеб не намажешь. Газ, горючее дорожает. Цены растут. А в Евразийском сообществе Молдавия могла бы получить существенную скидку на энергоресурсы, это ощутимо сняло бы экономическое бремя", - сказал участник протеста.Пенсионерка Мария Илларионовна из Кишинева пожаловалась, что власти аннулировали ряд компенсаций малоимущим, а тариф на газ с июня вообще будет неподъемным для большинства жителей республики. "Я разочаровалась в Майе Санду. На выборах ее партия обещала обуздать коррупционеров, повысить уровень жизни граждан, а на деле получилось наоборот", - посетовала женщина.Акция проходила мирно. Полиция не мешала проведению митинга. Более того, в этот раз ее было заметно меньше, чем в другие дни протеста, которые проходили на этой и на прошлой неделе.Организаторы митинга призвали и другие оппозиционные партии присоединиться к народным протестам. "Только вместе мы сможем добиться отставки этой власти, добиться проведения досрочных выборов", - заявил исполнительный секретарь ПСРМ.Он напомнил, что оппозиция сталкивается с полным игнорированием диалога со стороны правящего большинства. "Блок коммунистов и социалистов представляют в парламенте больше трети граждан страны Оппозиция не имеет возможности выдвинуть и представить ни одной законодательной инициативы. Диалога нет. Существует игнорирование не только оппозиции, но и всего общества. Власть боится критики", - сказал Батрынча РИА Новости.Политик отметил, что парламентское большинство проигнорировало требование европейских партнёров выстраивать конструктивное сотрудничество с оппозиционными партиями в Молдавии.Также на митинге выступили против цензуры в СМИ и запрета программ на русском языке.Акция протеста прошла на фоне задержания почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Молдавии Игоря Додона. После двух суток предварительного ареста, в четверг суд отклонил запрос прокуроров об аресте Додона в следственном изоляторе, отправив его на 30 суток под домашний арест.Адвокат экс-президента Максим Лебединский отметил, что защита подала кассационную жалобу по решению районного суда. "Мы обжаловали в Апелляционной палате решение о домашнем аресте экс-президента. Жалоба будет рассмотрена в понедельник или во вторник", - сказал РИА Новости Лебединский.В завершении митинга организаторы призвали все оппозиции к объединению для отставки правительства и президента.Другой митингНеподалеку от протестов оппозиции, в центральном парке молдавской столицы свой митинг проводили унионисты - сторонники объединения Молдавии с Румынией. Акция прошла у памятника поэту Михаю Эминеску. Здесь собралось порядка 50 человек. Они призывали президента Майю Санду прислушаться к чаяниям той части населения, которая желает объединения с соседом.Участники обоих митингов не пересекались, стычек и провокаций не было.*Как показывают опросы общественного мнения, более 50% жителей Молдавии не выступают за вхождение страны в состав Румынии.Сейчас большую часть жителей республики беспокоит рост цен, высокая инфляция и низкие зарплаты. Последний аналогичный опрос проводился в феврале. Он показал, что озабоченность молдавского общества высокими ценами достигла исторического уровня - 74% респондентов заявили, что наиболее актуальным для них вопросом является повышение цен, по сравнению с 45%, зарегистрированными в феврале 2021 года. Это самый высокий процент, зарегистрированный за период независимости Молдавии.Опрос проводили молдавские и румынские специалисты.

https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/dodon-1791549390.html

https://ria.ru/20220526/moldaviya-1790995145.html

молдавия

румыния

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственный митинг в Кишиневе Антиправительственный митинг начался в Кишиневе. Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента, здесь установлен "открытый микрофон" для всех желающих. 2022-05-29T15:34 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, георгий свиридов, игорь додон, молдавия, румыния