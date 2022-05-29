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Медведев заявил о росте интереса к выборам - РИА Новости, 29.05.2022
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Медведев заявил о росте интереса к выборам
Медведев заявил о росте интереса к выборам - РИА Новости, 29.05.2022
Медведев заявил о росте интереса к выборам
Активность на предварительном голосовании "Единой России" говорит о росте интереса граждан к выборам, сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:46
2022-05-29T22:46
политика
андрей турчак
россия
единая россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Активность на предварительном голосовании "Единой России" говорит о росте интереса граждан к выборам, сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева."Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Заявки на участие в нем подали около двух миллионов человек. Это голоса, отданные за путь развития России. За ее будущее, которое мы строим сейчас", - приводятся в сообщении слова Медведева.Добавляется, что в этом году жалоб в ходе процедуры было значительно меньше, предварительное голосование стало более прозрачным и понятным."Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 23 по 29 мая перед выборами в единый день голосования.Регистрация выборщиков на предварительное голосование проходила с 18 апреля по 27 мая. В ходе выборов в единый день голосования в 34 регионах России будут определены 21,5 тысячи мандатов.Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что итоговый конкурс на предварительном голосовании "Единой России" составил более шести человек на мандат, обновление в электоральном сезоне составило 85%. Беспрецедентное количество выборщиков, которые были зарегистрированы в этом году с учетом уровня выборов, составило почти 2,2 миллиона человек.
https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html
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политика, андрей турчак, россия, единая россия
22:46 29.05.2022
 
Медведев заявил о росте интереса к выборам

Медведев: активность на предварительном голосовании "ЕР" говорит об интересе к выборам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Активность на предварительном голосовании "Единой России" говорит о росте интереса граждан к выборам, сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Заявки на участие в нем подали около двух миллионов человек. Это голоса, отданные за путь развития России. За ее будущее, которое мы строим сейчас", - приводятся в сообщении слова Медведева.
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Добавляется, что в этом году жалоб в ходе процедуры было значительно меньше, предварительное голосование стало более прозрачным и понятным.
"Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 23 по 29 мая перед выборами в единый день голосования.
Регистрация выборщиков на предварительное голосование проходила с 18 апреля по 27 мая. В ходе выборов в единый день голосования в 34 регионах России будут определены 21,5 тысячи мандатов.
Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что итоговый конкурс на предварительном голосовании "Единой России" составил более шести человек на мандат, обновление в электоральном сезоне составило 85%. Беспрецедентное количество выборщиков, которые были зарегистрированы в этом году с учетом уровня выборов, составило почти 2,2 миллиона человек.
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