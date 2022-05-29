https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html
Минобороны показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире
Минобороны показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире - РИА Новости, 29.05.2022
Минобороны показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире
Минобороны опубликовало кадры работы расчетов 203-миллиметровых САУ "Малка" в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T05:05
2022-05-29T05:05
2022-05-29T08:20
новое оружие россии
безопасность
армия
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министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры работы расчетов 203-миллиметровых САУ "Малка" в ходе специальной военной операции.В двухминутном ролике показано, как артиллеристы заряжают пушку и дают залпы.Как уточнили в военном ведомстве, российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившихся в лесном массиве.Установки 2С7М "Малка" — это модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, армия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
05:05 29.05.2022 (обновлено: 08:20 29.05.2022)
Минобороны показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире
Минобороны России показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире "Малка"
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры работы расчетов 203-миллиметровых САУ "Малка" в ходе специальной военной операции.
В двухминутном ролике показано, как артиллеристы заряжают пушку и дают залпы.
Как уточнили в военном ведомстве, российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившихся в лесном массиве.
"Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ "Малка" вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров", — говорится в сообщении.
Установки 2С7М "Малка" — это модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.