https://ria.ru/20220529/lnr-1791621714.html

Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке

Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке

Украинские силовики прячутся в жилых постройках города Северодонецка, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости официальный представитель Народной... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:53

2022-05-29T22:53

2022-05-29T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

северодонецк

донбасс

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики прячутся в жилых постройках города Северодонецка, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее он заявил, что силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в самом городе."Противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей", - сообщил Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

россия

северодонецк

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, северодонецк, донбасс