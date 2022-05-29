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Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке
Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке
Украинские силовики прячутся в жилых постройках города Северодонецка, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости официальный представитель Народной... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:53
2022-05-29T22:53
2022-05-29T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
северодонецк
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики прячутся в жилых постройках города Северодонецка, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее он заявил, что силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в самом городе."Противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей", - сообщил Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, северодонецк, донбасс
22:53 29.05.2022 (обновлено: 22:58 29.05.2022)
Украинские силовики в Северодонецке прячутся в жилой застройке
Народная милиция ЛНР: украинские силовики прячутся в жилых постройках Северодонецка