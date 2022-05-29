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Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке - РИА Новости, 29.05.2022
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:28
2022-05-29T21:28
2022-05-29T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Филипоненко добавил, что украинские силовики прячутся в жилых домах."Противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей", — сказал он.По словам корреспондента РИА Новости, националисты бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791380173_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f3274dd5d2149b1fdc4c0d7556dca271.jpg
Силы Народной милиции ЛНР на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
2022-05-29T21:28
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, видео
21:28 29.05.2022 (обновлено: 23:36 29.05.2022)
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии плацдарма в Северодонецке
ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости.
Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил
официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех", — заявил он.
Филипоненко добавил, что украинские силовики прячутся в жилых домах.
"Противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей", — сказал он.
По словам корреспондента РИА Новости, националисты бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса