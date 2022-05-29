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Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке - РИА Новости, 29.05.2022

Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:28

2022-05-29T21:28

2022-05-29T23:36

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Филипоненко добавил, что украинские силовики прячутся в жилых домах."Противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей", — сказал он.По словам корреспондента РИА Новости, националисты бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса

луганская народная республика

россия

украина

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силы Народной милиции ЛНР на окраинах Северодонецка Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули. 2022-05-29T21:28 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, видео