Рейтинг@Mail.ru
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/lnr-1791598759.html
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:08
2022-05-29T20:48
в мире
владимир путин
донбасс
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791602404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1027be00dd01d2e7013c5bfb548c5a71.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523766.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Силы Народной милиции ЛНР на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
2022-05-29T20:08
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791602404_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5befca8e3df461da7fa3ec258392f278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина
20:08 29.05.2022 (обновлено: 20:48 29.05.2022)
 
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка

Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка в Донбассе

Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге
В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
В миреВладимир ПутинДонбассРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала