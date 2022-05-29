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Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:08
2022-05-29T20:08
2022-05-29T20:48
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Силы Народной милиции ЛНР на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
2022-05-29T20:08
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина
20:08 29.05.2022 (обновлено: 20:48 29.05.2022)
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка в Донбассе