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Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
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Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции на Украине, а жители остальных территорий, где она проходит,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-29T22:11
2022-05-30T00:01
в мире
украина
луганская область
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции на Украине, а жители остальных территорий, где она проходит, должны будут сами решить свое будущее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.При этом, отметил российский министр, в отношении территорий Украины, где проходит российская военная операция, "решать свое будущее должны жители этих районов". "Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским - запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту, - или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда", - добавил Лавров.
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в мире, украина, луганская область
22:11 29.05.2022 (обновлено: 00:01 30.05.2022)
 
Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации

Глава МИД России Лавров: жители украинских регионов должны сами определить свое будущее

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции на Украине, а жители остальных территорий, где она проходит, должны будут сами решить свое будущее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
При этом, отметил российский министр, в отношении территорий Украины, где проходит российская военная операция, "решать свое будущее должны жители этих районов". "Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским - запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту, - или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда", - добавил Лавров.
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