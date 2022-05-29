22:11 29.05.2022 (обновлено: 00:01 30.05.2022)
Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
Глава МИД России Лавров: жители украинских регионов должны сами определить свое будущее
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции на Украине, а жители остальных территорий, где она проходит, должны будут сами решить свое будущее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
При этом, отметил российский министр, в отношении территорий Украины, где проходит российская военная операция, "решать свое будущее должны жители этих районов". "Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским - запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту, - или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда", - добавил Лавров.