https://ria.ru/20220529/lavrov-1791617047.html

Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации

Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022

Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации

Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции на Украине, а жители остальных территорий, где она проходит,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-29T22:11

2022-05-29T22:11

2022-05-30T00:01

в мире

украина

луганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции на Украине, а жители остальных территорий, где она проходит, должны будут сами решить свое будущее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.При этом, отметил российский министр, в отношении территорий Украины, где проходит российская военная операция, "решать свое будущее должны жители этих районов". "Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским - запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту, - или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220529/lnr-1791610689.html

украина

луганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, украина, луганская область