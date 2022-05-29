10:24 29.05.2022 (обновлено: 16:12 29.05.2022)
В "Роскосмосе" назвали сумму, необходимую для реализации проекта "Сфера"
"Роскосмос": финансирование многоспутниковой "Сферы" составит около 180 миллиардов рублей
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Финансирование создания российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей, следует из материалов журнала "Русский космос".
"Суммарный объем финансирования проекта "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. Из этой суммы на ближайшие три года заложен 21 миллиард рублей", — написано в журнале.
Сейчас финансирование проекта многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" предполагает, что в течение 2022-2024 годов на проект будет выделяться по семь миллиардов рублей ежегодно. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что создание "Сферы" потребует финансирования в объеме порядка десяти миллиардов рублей ежегодно после 2024 года. По его словам, понимание с Минфином в этом вопросе достигнуто.
Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 спутника оптического наблюдения "Беркут-О" (обзорный), "Беркут-С" (среднего разрешения) и "Беркут-ВД" (высокодетальный), 12 аппаратов радиолокационного наблюдения "Беркут-X" и "Беркут-XLP". Развертывание всех группировок планируется начать в 2025 году.