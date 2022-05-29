СМИ: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине
NYT: Запад боится, что Россия использует гумкоридор в Сирии для уступок по Украине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по единственному гумкоридору "Баб аль-Хава" в Сирии, чтобы добиться уступок в ситуации вокруг Украины, пишет американская газета New York Times.
Совет безопасности ООН в июле проголосует за то, останется ли открытым единственный гумкоридор на пограничном переходе "Баб аль-Хава" из Турции в сирийскую провинцию Идлиб. По мнению экспертов, закрытие коридора может заставить тысячи людей бежать из Сирии, что усугубит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, отмечает газета.
По мнению трех неназванных иностранных дипломатов, Россия якобы "посылала расплывчатые сигналы" о том, что она может попытаться использовать голосование, чтобы "добиться уступок в противостоянии вокруг Украины", в частности, в вопросах обхода антироссийских санкций. При этом они не уточнили, что это за "сигналы", отметив, что Москва не стала напрямую увязывать вопрос о судьбе гумкоридора с ситуацией на Украине.
Дипломаты, как пишет издание, считают, что Россия будет рассчитывать на помощь в обходе санкций от тех стран, которых непосредственно коснется новая волна беженцев в случае закрытия коридора.
В июле 2021 года СБ ООН единогласно принял резолюцию по продлению трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирии. Данное решение предусматривает продолжение функционирования единственного погранперехода "Баб аль-Хава" из Турции в Идлиб на 6 месяцев с увеличением срока еще на полгода в зависимости от специального доклада генсекретаря ООН по обеспечению прозрачности гуманитарных операций и расширению доступа из внутренних районов Сирии.