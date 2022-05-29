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СМИ: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине

СМИ: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине - РИА Новости, 29.05.2022

СМИ: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине

Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по единственному гумкоридору "Баб аль-Хава" в Сирии, чтобы добиться... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:06

2022-05-29T15:06

2022-05-29T15:06

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по единственному гумкоридору "Баб аль-Хава" в Сирии, чтобы добиться уступок в ситуации вокруг Украины, пишет американская газета New York Times.Совет безопасности ООН в июле проголосует за то, останется ли открытым единственный гумкоридор на пограничном переходе "Баб аль-Хава" из Турции в сирийскую провинцию Идлиб. По мнению экспертов, закрытие коридора может заставить тысячи людей бежать из Сирии, что усугубит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, отмечает газета.По мнению трех неназванных иностранных дипломатов, Россия якобы "посылала расплывчатые сигналы" о том, что она может попытаться использовать голосование, чтобы "добиться уступок в противостоянии вокруг Украины", в частности, в вопросах обхода антироссийских санкций. При этом они не уточнили, что это за "сигналы", отметив, что Москва не стала напрямую увязывать вопрос о судьбе гумкоридора с ситуацией на Украине.Дипломаты, как пишет издание, считают, что Россия будет рассчитывать на помощь в обходе санкций от тех стран, которых непосредственно коснется новая волна беженцев в случае закрытия коридора.Как отмечает газета, один высокопоставленный американский дипломат заявил, что США и другие страны в СБ ООН намерены направить Москве "четкий сигнал" с призывом не закрывать переход, однако, по его мнению, "нет никаких гарантий", что к этому призыву прислушаются.В июле 2021 года СБ ООН единогласно принял резолюцию по продлению трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирии. Данное решение предусматривает продолжение функционирования единственного погранперехода "Баб аль-Хава" из Турции в Идлиб на 6 месяцев с увеличением срока еще на полгода в зависимости от специального доклада генсекретаря ООН по обеспечению прозрачности гуманитарных операций и расширению доступа из внутренних районов Сирии.

https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777040113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/lavrov-1790966186.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сирия, украина, турция, европа, оон, совет безопасности оон, сша