Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине

2022-05-29T00:09

2022-05-29T00:09

2022-05-29T08:43

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Посольство России в США назвало "русофобскими инсинуациями" и частью "кампании по демонизации российских войск" появившийся в СМИ доклад некоего американского экспертного центра, обвинившего Москву в геноциде на Украине.Доктор Азим Ибрагим, директор специальных инициатив New Lines Institute for Strategy and Policy, в сопроводительной записке к докладу утверждает, что эксперты организации выявили "очень серьезный риск геноцида", который, по их мнению, "активирует обязательство государств по его предотвращению, в соответствии со статьей I Конвенции о геноциде".Посольство заявило, что "на местах дела обстоят с точностью до наоборот" и призвало американскую общественность "уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

