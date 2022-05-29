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Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
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https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html
Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине
Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине
Посольство России в США назвало "русофобскими инсинуациями" и частью "кампании по демонизации российских войск" появившийся в СМИ доклад некоего американского... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T00:09
2022-05-29T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Посольство России в США назвало "русофобскими инсинуациями" и частью "кампании по демонизации российских войск" появившийся в СМИ доклад некоего американского экспертного центра, обвинившего Москву в геноциде на Украине.Доктор Азим Ибрагим, директор специальных инициатив New Lines Institute for Strategy and Policy, в сопроводительной записке к докладу утверждает, что эксперты организации выявили "очень серьезный риск геноцида", который, по их мнению, "активирует обязательство государств по его предотвращению, в соответствии со статьей I Конвенции о геноциде".Посольство заявило, что "на местах дела обстоят с точностью до наоборот" и призвало американскую общественность "уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791470751.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вашингтон
00:09 29.05.2022 (обновлено: 08:43 29.05.2022)
 
Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине

Посольство в США назвало русофобскими инсинуациями обвинения в геноциде на Украине

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Посольство России в США назвало "русофобскими инсинуациями" и частью "кампании по демонизации российских войск" появившийся в СМИ доклад некоего американского экспертного центра, обвинившего Москву в геноциде на Украине.

"Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил", — говорится в сообщении дипмиссии.

Доктор Азим Ибрагим, директор специальных инициатив New Lines Institute for Strategy and Policy, в сопроводительной записке к докладу утверждает, что эксперты организации выявили "очень серьезный риск геноцида", который, по их мнению, "активирует обязательство государств по его предотвращению, в соответствии со статьей I Конвенции о геноциде".
Посольство заявило, что "на местах дела обстоят с точностью до наоборот" и призвало американскую общественность "уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов".
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По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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