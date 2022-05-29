https://ria.ru/20220529/gepatit-1791524995.html

В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии

В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 29.05.2022

В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии

Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, риск его завоза в страну минимальный, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:01

2022-05-29T12:01

2022-05-29T12:01

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, риск его завоза в страну минимальный, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить этого, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По состоянию на 27 мая, по данным ВОЗ, зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 33 странах пяти регионов ВОЗ. Зарегистрировано 9 летальных случаев, в 38 случаях потребовалась трансплантация печени."В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено", - говорится в сообщении.Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, уточнили в ведомстве."С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200817/1575794830.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)