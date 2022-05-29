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В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 29.05.2022
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В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии
В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 29.05.2022
В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии
Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, риск его завоза в страну минимальный, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:01
2022-05-29T12:01
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, риск его завоза в страну минимальный, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить этого, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По состоянию на 27 мая, по данным ВОЗ, зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 33 странах пяти регионов ВОЗ. Зарегистрировано 9 летальных случаев, в 38 случаях потребовалась трансплантация печени."В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено", - говорится в сообщении.Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, уточнили в ведомстве."С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный", - отметили в пресс-службе.
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:01 29.05.2022
 
В России не выявили случаев острого гепатита неизвестной этиологии

Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев острого гепатита неизвестной этиологии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, риск его завоза в страну минимальный, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить этого, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По состоянию на 27 мая, по данным ВОЗ, зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 33 странах пяти регионов ВОЗ. Зарегистрировано 9 летальных случаев, в 38 случаях потребовалась трансплантация печени.
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"В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено", - говорится в сообщении.
Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, уточнили в ведомстве.
"С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный", - отметили в пресс-службе.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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