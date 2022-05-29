https://ria.ru/20220529/gazy-1791499375.html
Российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере
Российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере - РИА Новости, 29.05.2022
Российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере
Новая система мониторинга воздуха, созданная российскими разработчиками, позволит проанализировать окружающую среду на наличие примесей и выявить токсичные и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T07:04
2022-05-29T07:04
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новая система мониторинга воздуха, созданная российскими разработчиками, позволит проанализировать окружающую среду на наличие примесей и выявить токсичные и парниковые газы в атмосфере, платформа уже прошла тестирование, а ее преимущества заключаются не только в функциональности, но и в наглядности определяемых результатов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы.На первом этапе специалисты разработали модули веб-интерфейса пользователя и модуль генерации изображений на основе алгоритма NUCAPS (NOAA Unique Combined Atmospheric Processing System). Эта система позволяет обрабатывать данные с сенсоров в микроволновом и инфракрасном излучении.В 2022 году ученые усовершенствовали алгоритм: теперь с его помощью можно проводить вычисления и выявлять содержание газов в атмосфере, таких как метан, окись углерода и другие. После получения данных и их обработки ПО формирует изображение и применяет цвета палитры для более наглядного представления распределения газовых составляющих в воздухе."Наглядность сравнения показателей "до" и "после" проведения ряда мероприятий по улучшению экологической обстановки хорошо покажут методы дистанционного зондирования Земли. Данные спутникового мониторинга зададут фоновые, исходные величины для более детального изучения эмиссий загрязняющих веществ", — цитирует пресс-служба НТИ разработчиков проекта.Новая программа уже была протестирована в рамках мероприятия "Дежурный по планете" — тогда специалисты исследовали распределение парниковых и токсичных газов на территории Центрального федерального округа.
https://ria.ru/20220525/ugol-1790628509.html
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РИА Новости
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земля, общество, россия, москва, национальная технологическая инициатива (нти)
07:04 29.05.2022 (обновлено: 07:06 29.05.2022)
Российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере
НТИ: российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новая система мониторинга воздуха, созданная российскими разработчиками, позволит проанализировать окружающую среду на наличие примесей и выявить токсичные и парниковые газы в атмосфере, платформа уже прошла тестирование, а ее преимущества заключаются не только в функциональности, но и в наглядности определяемых результатов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы.
"В России создали ПО для мониторинга газов в атмосферном воздухе... ПО позволяет выполнять мониторинг приземного воздуха на наличие примесей на больших территориях в текущий момент времени, проводить ретроспективный анализ получаемых данных. Это, в свою очередь, позволяет получать информацию о состоянии атмосферы, выявлять районы с высоким содержанием токсичных и парниковых газов в атмосфере, а также анализировать причины превышения концентрации газов", — говорится в сообщении.
На первом этапе специалисты разработали модули веб-интерфейса пользователя и модуль генерации изображений на основе алгоритма NUCAPS (NOAA Unique Combined Atmospheric Processing System). Эта система позволяет обрабатывать данные с сенсоров в микроволновом и инфракрасном излучении.
В 2022 году ученые усовершенствовали алгоритм: теперь с его помощью можно проводить вычисления и выявлять содержание газов в атмосфере, таких как метан, окись углерода и другие. После получения данных и их обработки ПО формирует изображение и применяет цвета палитры для более наглядного представления распределения газовых составляющих в воздухе.
"Наглядность сравнения показателей "до" и "после" проведения ряда мероприятий по улучшению экологической обстановки хорошо покажут методы дистанционного зондирования Земли
. Данные спутникового мониторинга зададут фоновые, исходные величины для более детального изучения эмиссий загрязняющих веществ", — цитирует пресс-служба НТИ разработчиков проекта.
Новая программа уже была протестирована в рамках мероприятия "Дежурный по планете" — тогда специалисты исследовали распределение парниковых и токсичных газов на территории Центрального федерального округа.