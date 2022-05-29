https://ria.ru/20220529/gaz-1791542963.html

Цены на российский газ будут благоприятны для Сербии, заявил Вучич

Цены на российский газ будут благоприятны для Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 29.05.2022

Цены на российский газ будут благоприятны для Сербии, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что цена газа РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:38

2022-05-29T13:38

2022-05-29T17:47

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БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что цена газа из России для Сербии будет намного ниже, чем в среднем на рынке — приблизительно в три раза.Вучич в минувший четверг сказал, что рассчитывает в воскресенье на телефонный разговор с российским президентом. Он уточнил, что надеется получить от России честную цену на газ и большие объемы его поставок и обсудить это с Путиным."Остаются переговоры о дополнительных 800 миллионах кубических метрах газа (в год. — Прим. ред.). Это увеличение связано с развитием Сербии. Так что остается вопрос цены для части объемов. А касательно 2,2 миллиарда кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность о наиболее благоприятной цене на территории Европы, за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с Россией", — заявил Вучич журналистам на брифинге."Так что если на бирже TTF цена газа около 960 долларов за тысячу кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тысячи, а может, и до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров, то при нынешней цене будем получать около 340-350 долларов за тысячу кубометров", — сказал сербский лидер и добавил, что детали еще предстоит обсуждать с "Газпромом".Он подчеркнул, что для расчета цены газа будет применяться исключительно нефтяная формула и договор будет заключен на три года.Разговор с президентом России Вучич назвал очень хорошим, "по широкому кругу тем", отметив, что удалось договориться об основных элементах будущего договора о поставках газа."Для нас имеет решающее значение обеспечить достаточные объемы энергоносителей, и в соответствии с этим мы начнем (и на это потребуется год-полтора) строить хранилища дизеля и сырой нефти на территории нашей страны. Также начнем — и об этом я частично разговаривал сегодня с президентом Путиным — дальнейшее строительство хранилищ газа в Сербии, а на это время будем иметь объемы хранения до 500 миллионов кубометров в Венгрии", — указал президент Сербии.Вучич в минувшую субботу рассказал, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа "Банатский Двор" содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской — 123 миллиона кубометров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только пять миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы. Власти Сербии совместно с российской стороной увеличат пропускную способность подземного хранилища газа (ПХГ) "Банатский Двор" с пяти до 6,7 миллиона кубометров голубого топлива в сутки.Нынешний договор "Сербиягаза" с "Газпромом" о поставках шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.

https://ria.ru/20220529/putin-1791540588.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, александр вучич, россия, владимир путин, газпром, европа, снг