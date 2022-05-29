https://ria.ru/20220529/gaz-1791505351.html

Заявка на транзит газа через Украину сохранилась ниже 45 миллионов кубов

Заявка на транзит газа через Украину сохранилась ниже 45 миллионов кубов - РИА Новости, 29.05.2022

Заявка на транзит газа через Украину сохранилась ниже 45 миллионов кубов

Заявка на транзит газа из России через Украину в воскресенье сохраняется чуть ниже 45 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины"... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:12

2022-05-29T09:12

2022-05-29T09:12

в мире

экономика

украина

европа

россия

газпром

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину в воскресенье сохраняется чуть ниже 45 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 29 мая составляет 44 миллиона кубометров против 43,7 миллиона в субботу. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал – Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на утро 28 мая, европейские газохранилища заполнены в среднем на 45,3% (рост за сутки составил 0,45 процентного пункта).

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/gaz-1791502030.html

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в мире, экономика, украина, европа, россия, газпром, северный поток, санкции в отношении россии