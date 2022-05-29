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Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2022
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Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт
Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2022
Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт
Европа точно не проживет без российского газа до зимы, так как быстро заместить поставки из России дополнительными объемами сжиженного природного газа не... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T07:33
2022-05-29T07:33
экономика
жозеп боррель
европа
россия
украина
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа точно не проживет без российского газа до зимы, так как быстро заместить поставки из России дополнительными объемами сжиженного природного газа не получится, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Собеседник агентства отметил, что только оформление договоров аренды, доставка, установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займет не менее полугода.Пока можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в 2022 году примерно на 30 миллиардов кубометров, оценил эксперт. Он добавляет, что уменьшение прокачки из России в Европу и рост поставок из других стран уже отмечены за прошедшие четыре месяца, то есть перебалансировка началась. Однако говорить о ее завершении можно будет не ранее 2024-2025 годов, заключил Колобанов.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
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экономика, жозеп боррель, европа, россия, украина, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, в мире, природный газ, сергей колобанов, москва
07:33 29.05.2022
 
Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт

Эксперт Колобанов: Европа точно не проживет 2022 год и зиму 2023 года без российского газа

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа точно не проживет без российского газа до зимы, так как быстро заместить поставки из России дополнительными объемами сжиженного природного газа не получится, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится (даже если не учитывать, что в мире "свободного" СПГ не так и много)", — считает он.

Собеседник агентства отметил, что только оформление договоров аренды, доставка, установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займет не менее полугода.
Пока можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в 2022 году примерно на 30 миллиардов кубометров, оценил эксперт. Он добавляет, что уменьшение прокачки из России в Европу и рост поставок из других стран уже отмечены за прошедшие четыре месяца, то есть перебалансировка началась. Однако говорить о ее завершении можно будет не ранее 2024-2025 годов, заключил Колобанов.
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Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — к концу года.
По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаЖозеп БоррельЕвропаРоссияУкраинаМеждународное энергетическое агентствоСанкции в отношении РоссииВ миреПриродный газСергей КолобановМосква
 
 
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