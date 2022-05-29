https://ria.ru/20220529/gaz-1791500365.html

Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт

Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2022

Европа не проживет 2022 год без российского газа, считает эксперт

Европа точно не проживет без российского газа до зимы, так как быстро заместить поставки из России дополнительными объемами сжиженного природного газа не... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T07:33

2022-05-29T07:33

2022-05-29T07:33

экономика

жозеп боррель

европа

россия

украина

международное энергетическое агентство

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа точно не проживет без российского газа до зимы, так как быстро заместить поставки из России дополнительными объемами сжиженного природного газа не получится, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Собеседник агентства отметил, что только оформление договоров аренды, доставка, установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займет не менее полугода.Пока можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в 2022 году примерно на 30 миллиардов кубометров, оценил эксперт. Он добавляет, что уменьшение прокачки из России в Европу и рост поставок из других стран уже отмечены за прошедшие четыре месяца, то есть перебалансировка началась. Однако говорить о ее завершении можно будет не ранее 2024-2025 годов, заключил Колобанов.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.

https://ria.ru/20220528/energetika-1791362785.html

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экономика, жозеп боррель, европа, россия, украина, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, в мире, природный газ, сергей колобанов, москва