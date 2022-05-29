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Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России

Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России - РИА Новости, 29.05.2022

Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза,... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:14

2022-05-29T21:14

2022-05-29T21:14

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть и вопрос об ответной конфискации активов европейцев в РФ.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов."Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

россия

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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии