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Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России - РИА Новости, 29.05.2022
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:14
2022-05-29T21:14
2022-05-29T21:14
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть и вопрос об ответной конфискации активов европейцев в РФ.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов."Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.
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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России
Глава комитета Совфеда Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов