Рейтинг@Mail.ru
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/es-1791608449.html
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России - РИА Новости, 29.05.2022
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:14
2022-05-29T21:14
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590971561_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_8f482e5832727d0f110e7f4703c0916c.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть и вопрос об ответной конфискации активов европейцев в РФ.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов."Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590971561_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_18c7cf6a5eb215507240ac79528b0845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
21:14 29.05.2022
 
Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов в России

Глава комитета Совфеда Клишас предложил ЕС обсудить конфискацию европейских активов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть и вопрос об ответной конфискации активов европейцев в РФ.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.
"Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
 
РоссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала