ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник
Источник в Брюсселе: ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"В шестом пакете есть и другие элементы… Мы говорим о нефти, так как это самое чувствительное, но обсуждаются и другие детали. Мы гораздо больше продвинулись по другим менее обсуждаемым вопросам. Но на настоящий момент все рассматривается единым пакетом", - сказал он.
27 мая, 08:00Запад готовится предать Киев
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.