https://ria.ru/20220529/es-1791606230.html

ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник

ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022

ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник

ЕС пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:01

2022-05-29T21:01

2022-05-29T21:01

цены на нефть

жозеп боррель

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В шестом пакете есть и другие элементы… Мы говорим о нефти, так как это самое чувствительное, но обсуждаются и другие детали. Мы гораздо больше продвинулись по другим менее обсуждаемым вопросам. Но на настоящий момент все рассматривается единым пакетом", - сказал он.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

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цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, россия, украина, венгрия, евросоюз