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ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022
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ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник
ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022
ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник
ЕС пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:01
2022-05-29T21:01
цены на нефть
жозеп боррель
владимир путин
россия
украина
венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В шестом пакете есть и другие элементы… Мы говорим о нефти, так как это самое чувствительное, но обсуждаются и другие детали. Мы гораздо больше продвинулись по другим менее обсуждаемым вопросам. Но на настоящий момент все рассматривается единым пакетом", - сказал он.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, россия, украина, венгрия, евросоюз
21:01 29.05.2022
 
ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом, сообщил источник

Источник в Брюсселе: ЕС рассматривает санкции против России единым пакетом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"В шестом пакете есть и другие элементы… Мы говорим о нефти, так как это самое чувствительное, но обсуждаются и другие детали. Мы гораздо больше продвинулись по другим менее обсуждаемым вопросам. Но на настоящий момент все рассматривается единым пакетом", - сказал он.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00
Запад готовится предать Киев
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Участники Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Цены на нефтьЖозеп БоррельВладимир ПутинРоссияУкраинаВенгрияЕвросоюз
 
 
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