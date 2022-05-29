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ЕС обсуждает эмбарго только на нефть России, перевозимую танкерами

ЕС обсуждает эмбарго только на нефть России, перевозимую танкерами - РИА Новости, 29.05.2022

ЕС обсуждает эмбарго только на нефть России, перевозимую танкерами

Источник в ЕС подтвердил, что в настоящее время в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждается введение эмбарго на российскую нефть,... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:42

2022-05-29T20:42

2022-05-29T23:06

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Источник в ЕС подтвердил, что в настоящее время в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждается введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами, при этом поставки по нефтепроводу "Дружба" смогут быть продолжены."Сейчас обсуждается возможное введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую с помощью танкеров, нефтепровод "Дружба" может быть исключен (из пакета санкций – ред.)", - сказал он.По словам источника, в ЕС уверены, что это станет "болезненным ударом для России, так как коснется двух третей нефтяных российских поставок в Европу или даже больше"."Есть страны, полностью зависящие от российской нефти, для них это серьезный вызов. Необходимо все это перенастроить: как реагировать в случае нарушения поставок, как организовать реэкспорт между разными странами… Нам необходимо за несколько дней или недель исправить систему, которая строилась годами. Это совсем непросто", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как продвигаются переговоры по нефтяному эмбарго.Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Европейская комиссия в субботу направила правительствам стран-членов Евросоюза предложение, которое предусматривает отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

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цены на нефть, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, европа, украина, евросоюз