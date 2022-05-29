https://ria.ru/20220529/es-1791599831.html

ЕС обсудит возможность конфискации российских активов, сообщил источник

ЕС обсудит возможность конфискации российских активов, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022

ЕС обсудит возможность конфискации российских активов, сообщил источник

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:20

2022-05-29T20:20

2022-05-29T20:29

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антон силуанов

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."Мы рассчитываем, что эта тема будет в повестке встречи", - сообщил он.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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цены на нефть, антон силуанов, владимир путин, россия, украина