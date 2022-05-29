https://ria.ru/20220529/dtp-1791544764.html

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 29.05.2022

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло в Вологодской области, четверо погибли, в том числе ребенок, ещё двое детей госпитализированы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:55

2022-05-29T13:55

2022-05-29T13:55

происшествия

вологодская область

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ДТП с участием двух легковушек произошло в Вологодской области, четверо погибли, в том числе ребенок, ещё двое детей госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Авария произошла днём на 133-м км трассы А-114 "Вологда – Новая Ладога". Столкнулись две легковушки."Пострадали шесть человек, из них четверо погибли, в том числе один ребенок", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в больницу попали два ребёнка.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вологодская область, дтп