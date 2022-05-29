https://ria.ru/20220529/dtp-1791544764.html
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 29.05.2022
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло в Вологодской области, четверо погибли, в том числе ребенок, ещё двое детей госпитализированы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:55
2022-05-29T13:55
2022-05-29T13:55
происшествия
вологодская область
дтп
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ДТП с участием двух легковушек произошло в Вологодской области, четверо погибли, в том числе ребенок, ещё двое детей госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Авария произошла днём на 133-м км трассы А-114 "Вологда – Новая Ладога". Столкнулись две легковушки."Пострадали шесть человек, из них четверо погибли, в том числе один ребенок", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в больницу попали два ребёнка.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, дтп
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
Две машины столкнулись в Вологодской области, четыре человека погибли, в том числе ребенок
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ДТП с участием двух легковушек произошло в Вологодской области, четверо погибли, в том числе ребенок, ещё двое детей госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Авария произошла днём на 133-м км трассы А-114 "Вологда – Новая Ладога". Столкнулись две легковушки.
"Пострадали шесть человек, из них четверо погибли, в том числе один ребенок", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в больницу попали два ребёнка.