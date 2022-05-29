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В ДТП на пешеходном переходе в Кузбассе погиб мужчина
В ДТП на пешеходном переходе в Кузбассе погиб мужчина - РИА Новости, 29.05.2022
В ДТП на пешеходном переходе в Кузбассе погиб мужчина
Девятнадцатилетний житель города Белово Кемеровской области сбил на пешеходном переходе семью, в результате чего мужчина погиб, женщина и двухлетний ребенок... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T07:58
2022-05-29T07:58
2022-05-29T07:58
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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Девятнадцатилетний житель города Белово Кемеровской области сбил на пешеходном переходе семью, в результате чего мужчина погиб, женщина и двухлетний ребенок получили травмы и госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Сигнал о ДТП на улице Октябрьской поступил в межмуниципальный отдел МВД России "Беловский" накануне около 23.30 (19.30 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на семью: 36-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, которая несла на руках 2-хлетнюю дочь. Пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному светофорным объектом, находящимся в режиме желтого мигания. От полученных травм мужчина скончался, женщина и ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, гибдд мвд рф, дтп, кемерово, кемеровская область
В ДТП на пешеходном переходе в Кузбассе погиб мужчина
ГУ МВД: в ДТП на переходе в Кузбассе погиб мужчина, его жена и ребенок в больнице
КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Девятнадцатилетний житель города Белово Кемеровской области сбил на пешеходном переходе семью, в результате чего мужчина погиб, женщина и двухлетний ребенок получили травмы и госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сигнал о ДТП на улице Октябрьской поступил в межмуниципальный отдел МВД России
"Беловский" накануне около 23.30 (19.30 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД
и следственно-оперативная группа.
"Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на семью: 36-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, которая несла на руках 2-хлетнюю дочь. Пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному светофорным объектом, находящимся в режиме желтого мигания. От полученных травм мужчина скончался, женщина и ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.