https://ria.ru/20220529/donbass-1791536141.html
Сенатор: Макрона и Шольца в Донбассе беспокоит судьба военных преступников
Сенатор: Макрона и Шольца в Донбассе беспокоит судьба военных преступников - РИА Новости, 29.05.2022
Сенатор: Макрона и Шольца в Донбассе беспокоит судьба военных преступников
Главы европейских стран обеспокоены будущим военных преступников в Донбассе, но не судьбой их жертв, заявил сенатор Владимир Джабаров. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:58
2022-05-29T12:58
2022-05-29T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
германия
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главы европейских стран обеспокоены будущим военных преступников в Донбассе, но не судьбой их жертв, заявил сенатор Владимир Джабаров."Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили некоторые российские и зарубежные СМИ", - написал политик в своем Telegram-канале.А как быть с теми, "руки которых обагрены кровью детей Донбасса, с теми, которые убивали стариков, насиловали женщин?", отметил Джабаров.По словам сенатора, не судить этих людей по закону, значит "дать, по сути, индульгенцию садистам, убийцам, насильникам". "Народ Донбасса требует справедливого суда и неизбежного наказания тем, кто совершил преступления", - подчеркнул законодатель."Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?", - заключил парламентарий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791521421.html
https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, франция, германия, украина, донбасс, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир джабаров, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:58 29.05.2022 (обновлено: 13:00 29.05.2022)
Сенатор: Макрона и Шольца в Донбассе беспокоит судьба военных преступников
Сенатор Джабаров: европейских лидеров в Донбассе беспокоит судьба военных преступников