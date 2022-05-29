Женщина и ребенок пострадали от обстрела Куйбышевского района Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: в результате обстрела Донецка пострадали женщина и ребенок
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Женщина и годовалый ребенок пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух гражданских лиц – женщины 1988 года рождения и ребенка 2021 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в частный жилой дом по адресу: улица Сандомирская, 15, квартира 4, Куйбышевский район города Донецка", - говорится в сообщении.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 21.25 выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.