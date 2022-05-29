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Женщина и ребенок пострадали от обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/dnr-1791625569.html
Женщина и ребенок пострадали от обстрела Куйбышевского района Донецка
Женщина и ребенок пострадали от обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Женщина и ребенок пострадали от обстрела Куйбышевского района Донецка
Женщина и годовалый ребенок пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:38
2022-05-29T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Женщина и годовалый ребенок пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 21.25 выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), украина
23:38 29.05.2022
 
Женщина и ребенок пострадали от обстрела Куйбышевского района Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: в результате обстрела Донецка пострадали женщина и ребенок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Женщина и годовалый ребенок пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух гражданских лиц – женщины 1988 года рождения и ребенка 2021 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в частный жилой дом по адресу: улица Сандомирская, 15, квартира 4, Куйбышевский район города Донецка", - говорится в сообщении.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 21.25 выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКуйбышевский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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