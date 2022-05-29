Украинские военные снова обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив еще десять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным ведомства, ранее в воскресенье украинские войска выпустили по Пантелеймоновке десять ракет из БМ-21 "Град" и 44 снаряда калибром 122 миллиметра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.