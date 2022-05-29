https://ria.ru/20220529/dnr-1791610310.html

Украинские войска обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:26

2022-05-29T21:26

2022-05-29T21:26

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

буденновский район

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Калининский, Буденновский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html

донецк (днр)

украина

буденновский район

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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, буденновский район