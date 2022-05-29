Восемь военнослужащих ДНР погибли за сутки, 24 получили ранения
Народная милиция ДНР: восемь военнослужащих республики погибли, 24 получили ранения
Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что восемь военнослужащих ДНР погибли за прошедшие сутки, 24 получили ранения.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость восемь защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что украинские войска с начала суток обстреляли районы 13 населенных пунктов ДНР. В результате три мирных жителя погибли, 10 пострадали. Кроме того, при обстрелах были повреждены 20 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.