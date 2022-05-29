https://ria.ru/20220529/dnr-1791593116.html

Восемь военнослужащих ДНР погибли за сутки, 24 получили ранения

Восемь военнослужащих ДНР погибли за сутки, 24 получили ранения - РИА Новости, 29.05.2022

Восемь военнослужащих ДНР погибли за сутки, 24 получили ранения

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что восемь военнослужащих ДНР погибли за прошедшие сутки, 24 получили ранения. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T19:31

2022-05-29T19:31

2022-05-29T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что восемь военнослужащих ДНР погибли за прошедшие сутки, 24 получили ранения.Отмечается, что украинские войска с начала суток обстреляли районы 13 населенных пунктов ДНР. В результате три мирных жителя погибли, 10 пострадали. Кроме того, при обстрелах были повреждены 20 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина