https://ria.ru/20220529/dnr-1791547376.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк и Еленовку - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк и Еленовку

Украинские войска в 13.30 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, а в 13.40 - шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:27

2022-05-29T14:27

2022-05-29T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, а в 13.40 - шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецк (днр), донецкая народная республика, украина