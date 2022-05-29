14:27 29.05.2022 (обновлено: 14:34 29.05.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" Петровский район Донецка и Еленовку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, а в 13.40 - шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 13.40 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.