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В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/dnr-1791515613.html
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 29.05.2022
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки
Украинские войска за сутки потеряли 42 человека и технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:54
2022-05-29T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли 42 человека и технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, два бронетранспортера, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств. Захвачены три бронетранспортера и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/lnr-1791512006.html
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
10:54 29.05.2022
 
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки

Силы народной милиции ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли 42 человека и технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, два бронетранспортера, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств. Захвачены три бронетранспортера и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 10:24Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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