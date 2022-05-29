https://ria.ru/20220529/dnr-1791515613.html
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 29.05.2022
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки
Украинские войска за сутки потеряли 42 человека и технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:54
2022-05-29T10:54
2022-05-29T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_9e3b9e825c1b53d5a09d871e70314f43.jpg
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли 42 человека и технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, два бронетранспортера, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств. Захвачены три бронетранспортера и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/lnr-1791512006.html
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_2e8f97fe7e9c2a4beed5a49486e4e1f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В ДНР заявили об уничтожении 42 украинских националистов за сутки
Силы народной милиции ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста