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Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2022
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Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2022
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров
Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:17
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в мире
россия
европа
урал
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Теперь мы стали больше понимать, что происходило, чем была вызвана "эйфория" после окончания "холодной войны" и исчезновения Советского Союза. Тогда все заговорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана. Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось отторжение", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1"."Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам", - отметил министр.По его словам, Россия извлекла серьезный урок."В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием "холодной войны", - добавил Лавров.
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в мире, россия, европа, урал, сергей лавров
22:17 29.05.2022 (обновлено: 22:39 29.05.2022)
 
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров

Лавров: будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Теперь мы стали больше понимать, что происходило, чем была вызвана "эйфория" после окончания "холодной войны" и исчезновения Советского Союза. Тогда все заговорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана. Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось отторжение", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".
"Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам", - отметил министр.
По его словам, Россия извлекла серьезный урок.
"В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием "холодной войны", - добавил Лавров.
 
В миреРоссияЕвропаУралСергей Лавров
 
 
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