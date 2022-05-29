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Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров

Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2022

Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров

Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:17

2022-05-29T22:17

2022-05-29T22:39

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Теперь мы стали больше понимать, что происходило, чем была вызвана "эйфория" после окончания "холодной войны" и исчезновения Советского Союза. Тогда все заговорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана. Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось отторжение", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1"."Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам", - отметил министр.По его словам, Россия извлекла серьезный урок."В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием "холодной войны", - добавил Лавров.

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европа

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Евгения Нефедова

в мире, россия, европа, урал, сергей лавров