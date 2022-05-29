https://ria.ru/20220529/dialog-1791618044.html
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2022
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров
Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:17
2022-05-29T22:17
2022-05-29T22:39
в мире
россия
европа
урал
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Теперь мы стали больше понимать, что происходило, чем была вызвана "эйфория" после окончания "холодной войны" и исчезновения Советского Союза. Тогда все заговорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана. Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось отторжение", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1"."Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам", - отметил министр.По его словам, Россия извлекла серьезный урок."В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием "холодной войны", - добавил Лавров.
россия
европа
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, урал, сергей лавров
22:17 29.05.2022 (обновлено: 22:39 29.05.2022)
Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров
Лавров: будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам