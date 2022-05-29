https://ria.ru/20220529/defolt-1791506336.html

Более 80% россиян не ждут наступления дефолта, показал опрос

Более 80% россиян не ждут наступления дефолта, показал опрос - РИА Новости, 29.05.2022

Более 80% россиян не ждут наступления дефолта, показал опрос

Около 82% россиян не ждут наступления дефолта России, при этом даже при негативном развитии ситуации абсолютное большинство граждан уверены, что подобного... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:22

2022-05-29T09:22

2022-05-29T09:23

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

синергия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около 82% россиян не ждут наступления дефолта России, при этом даже при негативном развитии ситуации абсолютное большинство граждан уверены, что подобного кризису 1998 года положения в экономике страны не будет, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях международных санкций. Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов. Россия - надежный заемщик, и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил он."Около 82% граждан России не ожидают наступления дефолта в стране, 10%, напротив, считают это весьма вероятным, еще 8% затруднились с ответом. В своих прогнозах респонденты опираются на официальные данные от представителей органов государственной власти (таких – 47%) и мнения аналитиков (29%), а также на собственные суждения и ощущения (24%)", - сказано в исследовании.Если в России все-таки наступит дефолт, то 84% опрошенных уверены, что он не приведет к экономическому кризису, сопоставимому с кризисом 1998 года в России. Противоположной точки зрения придерживаются 9% респондентов. Остальные 7% воздержались от ответа. Больше всего россиян пугают такие возможные последствия дефолта, как обвал рубля (26%), усиление инфляции (23%) и рост безработицы (17%), просрочки по выплатам пенсий и пособий (14%), обесценение вкладов (11%) и повышение ставок по кредитам (9%).Более двух третей (69%) респондентов считают, что их материальное положение существенно не изменится в случае наступления дефолта. Каждый пятый россиянин (20%), наоборот, предвидит негативные изменения, а каждый девятый (11%) респондент не готов строить прогнозы.Аналитики также выяснили, что у 93% россиян нет плана на случай объявления в стране дефолта, а около 7% респондентов готовы к такому развитию событий. В частности, они намерены урезать свои расходы (46%), создать или пополнить подушку безопасности (18%), запастись валютой (15%), забрать деньги с вклада (8%). Остальные 13% выбрали вариант ответа "другое".

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

https://ria.ru/20220326/defolt-1780195796.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), синергия