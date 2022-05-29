https://ria.ru/20220529/bolezn-1791616957.html

Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей

Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей - РИА Новости, 30.05.2022

Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-29T22:11

2022-05-29T22:11

2022-05-30T08:35

сергей лавров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга."Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1."Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220529/kfdhjd-1791617150.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, владимир путин, россия