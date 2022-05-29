https://ria.ru/20220529/bolezn-1791616957.html
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей - РИА Новости, 30.05.2022
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-29T22:11
2022-05-29T22:11
2022-05-30T08:35
сергей лавров
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга."Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1."Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220529/kfdhjd-1791617150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, россия
22:11 29.05.2022 (обновлено: 08:35 30.05.2022)
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей
Глава МИД Лавров назвал распространителей слухов о "болезни" Путина невменяемыми