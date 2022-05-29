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Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей - РИА Новости, 30.05.2022
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Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей - РИА Новости, 30.05.2022
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-29T22:11
2022-05-30T08:35
сергей лавров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга."Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1."Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - подчеркнул он.
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сергей лавров, владимир путин, россия
22:11 29.05.2022 (обновлено: 08:35 30.05.2022)
 
Лавров оставил слухи о "болезни" Путина на совести их распространителей

Глава МИД Лавров назвал распространителей слухов о "болезни" Путина невменяемыми

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина. По словам министра, вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга.
"Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
"Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 22:11
Лавров: у Франции инициативная роль в разжигании неонацизма на Украине
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссия
 
 
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