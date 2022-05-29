https://ria.ru/20220529/begak-1791613871.html

Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак

Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак - РИА Новости, 29.05.2022

Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак

Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим". РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:45

2022-05-29T21:45

2022-05-29T21:45

россия

общество

происшествия

культура

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим"."С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия-Культура" Алексей Бегак", — говорится в заявленииБегак окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Начинал карьеру в качестве художника-иллюстратора. За свою жизнь создал около сотни картин. Бегак работал на "России-1", позже перешел на телеканал "Россия-Культура". Много лет вел программу "Правила жизни".

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, общество, происшествия