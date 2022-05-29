https://ria.ru/20220529/begak-1791613871.html
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак - РИА Новости, 29.05.2022
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак
Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим". РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:45
2022-05-29T21:45
2022-05-29T21:45
россия
общество
происшествия
культура
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим"."С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия-Культура" Алексей Бегак", — говорится в заявленииБегак окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Начинал карьеру в качестве художника-иллюстратора. За свою жизнь создал около сотни картин. Бегак работал на "России-1", позже перешел на телеканал "Россия-Культура". Много лет вел программу "Правила жизни".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, происшествия
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак
Художник и телеведущий Алексей Бегак умер на 63 году жизни
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим"
.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия-Культура" Алексей Бегак", — говорится в заявлении
Бегак окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Начинал карьеру в качестве художника-иллюстратора. За свою жизнь создал около сотни картин. Бегак работал на "России-1", позже перешел на телеканал "Россия-Культура". Много лет вел программу "Правила жизни".