Рейтинг@Mail.ru
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220529/begak-1791613871.html
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак - РИА Новости, 29.05.2022
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак
Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим". РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:45
2022-05-29T21:45
россия
общество
происшествия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791610057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b03c6d2ffa5bfd8438b5db899444f036.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим"."С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия-Культура" Алексей Бегак", — говорится в заявленииБегак окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Начинал карьеру в качестве художника-иллюстратора. За свою жизнь создал около сотни картин. Бегак работал на "России-1", позже перешел на телеканал "Россия-Культура". Много лет вел программу "Правила жизни".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791610057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1349af6bb0ae72807240d709a82607b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, происшествия
21:45 29.05.2022
 
Умер ведущий программы “Правила жизни” Алексей Бегак

Художник и телеведущий Алексей Бегак умер на 63 году жизни

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"
Вручение телевизионной премии ТЭФИ 2017 - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим".
"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия-Культура" Алексей Бегак", — говорится в заявлении
Бегак окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Начинал карьеру в качестве художника-иллюстратора. За свою жизнь создал около сотни картин. Бегак работал на "России-1", позже перешел на телеканал "Россия-Культура". Много лет вел программу "Правила жизни".
 
КультураРоссияОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала