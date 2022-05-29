18:02 29.05.2022 (обновлено: 20:14 29.05.2022)
В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена
Колумнист NYP Гудвин вспомнил слова Обамы о суперспособности Байдена все испортить
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена как во внешней политике, так и во внутренней заставляют засомневаться в его компетенции, а также вспомнить нелестные отзывы бывших коллег о нынешнем главе Белого дома, написал журналист Майкл Гудвин в New York Post.
"Мы свидетели того, как промахи Байдена растут пропорционально его возрасту и статусу. Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Барака Обамы о своем бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо все испортить", — заявил колумнист.
По мнению Гудвина, путаные заявления Байдена способствуют усилению глобальной напряженности, втягивая Соединенные Штаты в конфликты. При этом попытки Белого дома оправдать скандальные ляпы американского лидера вызывают еще больше недоумений из-за ощущения, что у Байдена нет реальной силы в администрации.
Он также привел слова экс-главы Пентагона Роберта Гейтса, который в мемуарах 2014 года указал, что "Байден ошибался почти по всем основным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия". Неудачный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана под руководством президента США стал еще одним доказательством высказывания Гейтса, заключил журналист.
28 мая, 19:39Байдена поймали на лжи о военном прошлом
На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.
При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".