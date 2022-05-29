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В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена - РИА Новости, 29.05.2022
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В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена
В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена - РИА Новости, 29.05.2022
В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена
Ошибки президента США Джо Байдена как во внешней политике, так и во внутренней заставляют засомневаться в его компетенции, а также вспомнить нелестные отзывы... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:02
2022-05-29T20:14
в мире
джо байден
барак обама
роберт гейтс
сша
афганистан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена как во внешней политике, так и во внутренней заставляют засомневаться в его компетенции, а также вспомнить нелестные отзывы бывших коллег о нынешнем главе Белого дома, написал журналист Майкл Гудвин в New York Post."Мы свидетели того, как промахи Байдена растут пропорционально его возрасту и статусу. Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Барака Обамы о своем бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо все испортить", — заявил колумнист.По мнению Гудвина, путаные заявления Байдена способствуют усилению глобальной напряженности, втягивая Соединенные Штаты в конфликты. При этом попытки Белого дома оправдать скандальные ляпы американского лидера вызывают еще больше недоумений из-за ощущения, что у Байдена нет реальной силы в администрации.Он также привел слова экс-главы Пентагона Роберта Гейтса, который в мемуарах 2014 года указал, что "Байден ошибался почти по всем основным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия". Неудачный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана под руководством президента США стал еще одним доказательством высказывания Гейтса, заключил журналист.На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".
https://ria.ru/20220529/ssha-1791551481.html
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сша
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в мире, джо байден, барак обама, роберт гейтс, сша, афганистан, министерство обороны сша
18:02 29.05.2022 (обновлено: 20:14 29.05.2022)
 
В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена

Колумнист NYP Гудвин вспомнил слова Обамы о суперспособности Байдена все испортить

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена как во внешней политике, так и во внутренней заставляют засомневаться в его компетенции, а также вспомнить нелестные отзывы бывших коллег о нынешнем главе Белого дома, написал журналист Майкл Гудвин в New York Post.
"Мы свидетели того, как промахи Байдена растут пропорционально его возрасту и статусу. Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Барака Обамы о своем бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо все испортить", — заявил колумнист.
Американские военные во время учений на Кипре - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 15:11
The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение
По мнению Гудвина, путаные заявления Байдена способствуют усилению глобальной напряженности, втягивая Соединенные Штаты в конфликты. При этом попытки Белого дома оправдать скандальные ляпы американского лидера вызывают еще больше недоумений из-за ощущения, что у Байдена нет реальной силы в администрации.
Он также привел слова экс-главы Пентагона Роберта Гейтса, который в мемуарах 2014 года указал, что "Байден ошибался почти по всем основным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия". Неудачный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана под руководством президента США стал еще одним доказательством высказывания Гейтса, заключил журналист.
Президент Джо Байден США приветсивует выпускников Военно-морской академии на Мемориальном стадионе морской пехоты в Аннаполисе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 19:39
Байдена поймали на лжи о военном прошлом
На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.
При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 15:19
Байден напугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины
 
В миреДжо БайденБарак ОбамаРоберт ГейтсСШААфганистанМинистерство обороны США
 
 
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