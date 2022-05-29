https://ria.ru/20220529/bayden-1791580235.html

В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена

В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена - РИА Новости, 29.05.2022

В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена

Ошибки президента США Джо Байдена как во внешней политике, так и во внутренней заставляют засомневаться в его компетенции, а также вспомнить нелестные отзывы... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:02

2022-05-29T18:02

2022-05-29T20:14

в мире

джо байден

барак обама

роберт гейтс

сша

афганистан

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена как во внешней политике, так и во внутренней заставляют засомневаться в его компетенции, а также вспомнить нелестные отзывы бывших коллег о нынешнем главе Белого дома, написал журналист Майкл Гудвин в New York Post."Мы свидетели того, как промахи Байдена растут пропорционально его возрасту и статусу. Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Барака Обамы о своем бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо все испортить", — заявил колумнист.По мнению Гудвина, путаные заявления Байдена способствуют усилению глобальной напряженности, втягивая Соединенные Штаты в конфликты. При этом попытки Белого дома оправдать скандальные ляпы американского лидера вызывают еще больше недоумений из-за ощущения, что у Байдена нет реальной силы в администрации.Он также привел слова экс-главы Пентагона Роберта Гейтса, который в мемуарах 2014 года указал, что "Байден ошибался почти по всем основным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия". Неудачный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана под руководством президента США стал еще одним доказательством высказывания Гейтса, заключил журналист.На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".

https://ria.ru/20220529/ssha-1791551481.html

https://ria.ru/20220528/bayden-1791458172.html

https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html

сша

афганистан

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, барак обама, роберт гейтс, сша, афганистан, министерство обороны сша