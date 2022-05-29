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Жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека
Жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека - РИА Новости, 29.05.2022
Жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека
По меньшей мере три человека погибли в воскресенье в результате обрушения здания ресторана из-за взрыва в центре Багдада, сообщило информационное агентство... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:14
2022-05-29T15:14
2022-05-29T15:14
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ДОХА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в воскресенье в результате обрушения здания ресторана из-за взрыва в центре Багдада, сообщило информационное агентство Shafak со ссылкой на официальный источник в службе безопасности.Ранее телеканал "Ас-Сумария" сообщил, что в воскресенье в результате взрыва неизвестного происхождения обрушилось здание ресторана "Лейла", расположенного в районе Джадрия вблизи министерского квартала в центре Багдада."Спасатели службы гражданской обороны извлекли из-под завалов здания ресторана "Лейла" два тела его работников, еще один работник скончался от полученных травм, в результате чего число погибших достигло трех человек. Разбор завалов и поиски людей продолжаются", - отметил источник.Он рассказал, что большинство работников находились в подвале ресторана, который использовался как кухня.По предварительной информации, взрыв произошел в результате неисправности газовой системы.
https://ria.ru/20220522/irak-1790000368.html
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в мире, коммерческая недвижимость, багдад (город)
Жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека
Агентство Shafak: жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека