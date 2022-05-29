https://ria.ru/20220529/avstriya-1791594834.html
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку - РИА Новости, 29.05.2022
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку
Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:44
2022-05-29T19:44
2022-05-29T20:00
в мире
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украина
австрия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами."Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!" — написал Непп.Он также назвал подозреваемых в драке "преступниками-дезертирами".Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления. По информации газеты Osterreich, теперь полиция разыскивает гражданина Украины. Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, украина, австрия
19:44 29.05.2022 (обновлено: 20:00 29.05.2022)
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку
Австрийский политик Непп потребовал выслать украинцев, виновных в массовой драке в Вене