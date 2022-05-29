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"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку - РИА Новости, 29.05.2022
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"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку - РИА Новости, 29.05.2022
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку
Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:44
2022-05-29T20:00
в мире
вена
украина
австрия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами."Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!" — написал Непп.Он также назвал подозреваемых в драке "преступниками-дезертирами".Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления. По информации газеты Osterreich, теперь полиция разыскивает гражданина Украины. Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.
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в мире, вена, украина, австрия
19:44 29.05.2022 (обновлено: 20:00 29.05.2022)
 
"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку

Австрийский политик Непп потребовал выслать украинцев, виновных в массовой драке в Вене

© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Полицейские в Вене
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами.
"Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!" — написал Непп.
Он также назвал подозреваемых в драке "преступниками-дезертирами".
Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления. По информации газеты Osterreich, теперь полиция разыскивает гражданина Украины. Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.
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