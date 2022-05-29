https://ria.ru/20220529/avstriya-1791594834.html

"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку

"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку - РИА Новости, 29.05.2022

"Убирайтесь!" В Австрии потребовали выслать украинцев за массовую драку

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T19:44

2022-05-29T19:44

2022-05-29T20:00

в мире

вена

украина

австрия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами."Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!" — написал Непп.Он также назвал подозреваемых в драке "преступниками-дезертирами".Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления. По информации газеты Osterreich, теперь полиция разыскивает гражданина Украины. Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.

https://ria.ru/20220517/chekhiya-1789098704.html

вена

украина

австрия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, вена, украина, австрия