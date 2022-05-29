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Назван продукт, помогающий защититься от артрита - РИА Новости, 29.05.2022
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ЗОЖ
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Назван продукт, помогающий защититься от артрита
Назван продукт, помогающий защититься от артрита - РИА Новости, 29.05.2022
Назван продукт, помогающий защититься от артрита
Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:40
2022-05-29T23:40
зож
здоровье
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский врач, Дебора Ли.Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства."Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", — сказала Ли.Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.
https://rsport.ria.ru/20220526/dieta-1780959926.html
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здоровье
23:40 29.05.2022
 
Назван продукт, помогающий защититься от артрита

Британский врач Ли назвала бобы средством для защиты от артрита

© Depositphotos / VitalikRadkoСтрадающая от артрита женщина
Страдающая от артрита женщина - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
Страдающая от артрита женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский врач, Дебора Ли.
Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства.
"Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", — сказала Ли.
Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.
Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.
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