https://ria.ru/20220529/artrit-1791625930.html
Назван продукт, помогающий защититься от артрита
Назван продукт, помогающий защититься от артрита - РИА Новости, 29.05.2022
Назван продукт, помогающий защититься от артрита
Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:40
2022-05-29T23:40
2022-05-29T23:40
зож
здоровье
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский врач, Дебора Ли.Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства."Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", — сказала Ли.Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.
https://rsport.ria.ru/20220526/dieta-1780959926.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье
Назван продукт, помогающий защититься от артрита
Британский врач Ли назвала бобы средством для защиты от артрита
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express
британский врач, Дебора Ли.
Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства.
"Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", — сказала Ли.
Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.
Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.