https://ria.ru/20220529/artrit-1791625930.html

Назван продукт, помогающий защититься от артрита

Назван продукт, помогающий защититься от артрита - РИА Новости, 29.05.2022

Назван продукт, помогающий защититься от артрита

Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T23:40

2022-05-29T23:40

2022-05-29T23:40

зож

здоровье

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита, заявила Express британский врач, Дебора Ли.Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства."Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", — сказала Ли.Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.

https://rsport.ria.ru/20220526/dieta-1780959926.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

здоровье