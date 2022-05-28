https://ria.ru/20220528/zhivotnye-1791364492.html

Детеныш лемура родился в крымском зоопарке

Детеныш лемура родился в крымском зоопарке - РИА Новости, 28.05.2022

Детеныш лемура родился в крымском зоопарке

Детеныш лемура родился 22 мая в крымском зоопарке парка миниатюр Бахчисарая, в котором также подрастает месячный котенок сервал, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:01

2022-05-28T09:01

2022-05-28T09:01

общество

животные

россия

республика крым

мадагаскар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569787697_0:150:2876:1767_1920x0_80_0_0_a1b8432d0d564a1282061b1b58e1b067.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Детеныш лемура родился 22 мая в крымском зоопарке парка миниатюр Бахчисарая, в котором также подрастает месячный котенок сервал, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.Ранее в мае Жиленко рассказал, что в зоопарке у пары сервалов родился котенок, имя малышу пока не придумали."Даже на Мадагаскаре лемуров осталось не сильно много, а у нас в Крыму их 12. И одна пара даже привела потомство. Очень радостное событие произошло 22 мая. Это одни из любимых моих питомцев", - сказал Жиленко.Лемуры питаются фруктами, в их ежедневном рационе обязательна каша, но больше всего зверькам нравятся бананы. Кормить лемуров деликатесом следует, не показывая банан целиком, в противном случае они могут его отобрать, рассказал директор. Взрослые лемуры с потеплением с удовольствием принимают солнечные ванны в забавных позах.Жиленко добавил, что детеныш дикого кота сервала, который родился в зоопарке 29 апреля, уже подрос, но его продолжают кормить козьим молоком три раза в день. Он все еще отделен от мамы с папой, чтобы не стать жертвой родителя. Кроме котенка сервала и детеныша лемура, 22 мая в зоопарке родился маленький пони, рассказал директор парка. Ранее на свет появился детеныш дикобраза, много козлят и барашек, а в феврале в парке родилась альпака.

россия

республика крым

мадагаскар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, животные, россия, республика крым, мадагаскар