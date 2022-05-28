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ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 28.05.2022
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ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку
ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 28.05.2022
ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку
Украинские войска за 11 минут выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:33
2022-05-28T20:40
в мире
владимир путин
горловка
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что восемь снарядов украинские войска выпустили по Горловке, а три - по Донецку.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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горловка
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, горловка, донецк (днр), донбасс, стирол
20:33 28.05.2022 (обновлено: 20:40 28.05.2022)
 
ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку

СЦКК: ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что восемь снарядов украинские войска выпустили по Горловке, а три - по Донецку.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинГорловкаДонецк (ДНР)ДонбассСтирол
 
 
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