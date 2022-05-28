https://ria.ru/20220528/vsu-1791465186.html

ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку

ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 28.05.2022

ВСУ за 11 минут выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку

Украинские войска за 11 минут выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:33

2022-05-28T20:33

2022-05-28T20:40

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что восемь снарядов украинские войска выпустили по Горловке, а три - по Донецку.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

горловка

донецк (днр)

донбасс

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в мире, владимир путин, горловка, донецк (днр), донбасс, стирол